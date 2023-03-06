Son söz MTA'nın raporlarında: Diri fay üzerine inşaat yapılmayacak!

MTA OLUMSUZ RAPOR VERİRSE İNŞAAT YAPILMAYACAK
Depremin ardından yeni yerleşim alanlarının seçiminde Maden Tetkik ve Arama Kurumu (MTA) önemli rol oynayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısında yeni yapılacak konutların zemin artı 3-4 katlı olacağını ve yatay mimarinin esas alınacağını ifade ederken, yeni yerleşim yerleri belirlemede bilim insanlarının çalışmalarının esas alınacağını dile getirmişti. Edinilen bilgiye göre bu kapsamda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı MTA ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Yapılan hazırlıklara göre, MTA'ya bağlı deprem ve diri fay hattı uzmanları yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak.
DİRİ FAYA YASAK
Milliyet'in haberine göre, TOKİ ile ortak çalışma yürütecek olan MTA uzmanları diri fay hatları ile proje sahalarını karşılaştıracak ve bir sahaya olumsuz yanıtını verirse o sahaya asla inşaat izni verilemeyecek. Diri fayları haritalaması, detaylı arazi gözlemleri ile yapılıyor. Zaman içinde deprem aktivitelerinin tespit edilmesi sonucunda fay haritaları güncelleniyor.