Son söz MTA'nın raporlarında: Diri fay üzerine inşaat yapılmayacak!

GELECEĞİN BETONU KULLANILACAK

Yapılacak yeni konutlarda depreme dayanıklılık birinci gündem maddesini oluştururken, ikinci olarak ise konutların çevreci unsurlarla inşa edilmesine dikkat edilecek. Bu kapsamda Japonya ve ABD gibi ülkelerde hem dayanıklılık hem de çevreci özelliğiyle inşaatlarda çimentoyu güçlendirmek için kullanılan geleceğin betonu ya da yeşil beton olarak adlandırılan perlit madeni kullanılacak. Dünyadaki bilinen perlit rezervinin yüzde 74'ü Türkiye'de bulunurken, perlit madeni yüzde 70 oranında inşaat sektöründe, yüzde 10'ar tarım ve endüstri sektöründe, geri kalan kısmı ise ilaç, kimya ve metalürji gibi sektörlerde kullanılıyor.