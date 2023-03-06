İskenderun’da alarm: Deniz seviyesi yükseldi

İskenderun ilçesinde bir kez daha fırtına nedeniyle deniz suyu yükseldi. Sahile vuran su birkaç yüz metre çevrede baskınlara yol açtı. Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Caddesi su altında kalırken, yakındaki sokaklarda da olumsuzluklar yaşandı.