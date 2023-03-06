İskenderun’da alarm: Deniz seviyesi yükseldi

Depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'ta Çay Mahallesi'ndeki sahil yolunda deniz seviyesinin yükselmesiyle 200 metre içeri giren deniz suyu, bazı bölgelerde binaların 4'üncü katına kadar çıktı. Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Depremin 4'üncü gününde deniz suyu sahilden çekildi, yerine çamur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, deprem bölgelerinde olumsuzsuz hava koşullarına ilişkin yapılan uyarıların ardından, dün gece Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına etkili oldu.
İskenderun ilçesinde bir kez daha fırtına nedeniyle deniz suyu yükseldi. Sahile vuran su birkaç yüz metre çevrede baskınlara yol açtı. Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Caddesi su altında kalırken, yakındaki sokaklarda da olumsuzluklar yaşandı.