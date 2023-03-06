Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şartlı onay veren Akşener'i masaya tehdit mi oturttu? 'ABD lobileri harekete geçti' kulisi...







Övür şu ifadeleri kullandı;

HDP'li Mithat Sancar "Yüzde 10-15 arasında oy alacağız" diyor. Buna yüzde 12 diyelim. Bu oy olmadan kazanamazlar. Açık oynama ihtimalleri var mı? Bence yok. Arka planda pazarlık yapacaklar.

Aday göstermeyecekler ama arka planda 2 bakanlık ya da 2 Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilecek. Meral Akşener de bunu içine sindirecek. İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti olmasa HDP oylarının hepsi gelse bile kazanamazlardı.

Akşener o kadar iddialı şekilde masadan kalktı ki oradan geri dönüş mümkün değildi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeme konusunda makul bir gerekçesi de vardı. Sonuçta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti'ye oy kaybettiriyordu. İYİ Parti de belirleyici bir parti olamıyordu.

Ancak İYİ Parti masadan kalktığı gibi kalsaydı bence oylarını da yükseltecekti. Sağ ve milliyetçi merkezde bir boşluk yaratma şansları vardı. CHP de İYİ Parti gitseydi HDP'ye doğru dönecekti.