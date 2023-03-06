Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şartlı onay veren Akşener'i masaya tehdit mi oturttu? 'ABD lobileri harekete geçti' kulisi...

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefetin küçük hesaplaşmalarına, adaylık kavgalarına ve kaos dolu ortamına şahitlik ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'noter, kumar' masası deyip hakaretler savurarak ayrıldığı koalisyona 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartı ile geri döndü. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde icra edilen son toplantıya da katıldı.
ADAY KILIÇDAROĞLU
Toplantı sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden ilham alarak bütün renkleri aynı sofrada buluşturmak için yola çıktı. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır." dedi.
YÜZE VURAN GERGİNLİK! YEMEĞE BİLE KATILMADI
Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'ndan en uzak konumda yer alan Akşener'in mutsuz tavrı yüzünden okundu. Kulislerde Akşener'in yemeğe katılmadan ayrıldığı iddia edildi.
AKŞENER MASAYA DÖNÜŞÜNÜN PERDE ARKASINDA NE VAR?
Akşener'in "Ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız" çıkışını yaparak masadan sert bir şekilde kalkmasının ardından bir günde yaşadığı fikir dönüşümünün arkasındaki neden merak edilirken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür konuya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu.