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    • 07.03.2023 00:08
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    Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şartlı onay veren Akşener'i masaya tehdit mi oturttu? 'ABD lobileri harekete geçti' kulisi...

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Meral Akşener'in "Ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız" sözleriyle masadan ayrıldığını duyurup sonra geri dönmesinin etkileri sürerken kulislerde çarpıcı bir iddia konuşulmaya başlandı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Akşener'in tehdit ediliyor olabileceğine dikkat çekti. Övür "Büyük ihtimalle Akşener tehdit edildi. Bu yüz hatlarından başka bir şey anlamak mümkün değil. Mesela Yaşar Okuyan'ın dosyasında ne var? ABD lobilerinin harekete geçtiği konuşuluyor" dedi.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener tehdit mi edildi?

    Türkiye, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefetin küçük hesaplaşmalarına, adaylık kavgalarına ve kaos dolu ortamına şahitlik ediyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'noter, kumar' masası deyip hakaretler savurarak ayrıldığı koalisyona 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartı ile geri döndü. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde icra edilen son toplantıya da katıldı.



    ADAY KILIÇDAROĞLU
    Toplantı sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden ilham alarak bütün renkleri aynı sofrada buluşturmak için yola çıktı. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır." dedi.

    YÜZE VURAN GERGİNLİK! YEMEĞE BİLE KATILMADI
    Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'ndan en uzak konumda yer alan Akşener'in mutsuz tavrı yüzünden okundu. Kulislerde Akşener'in yemeğe katılmadan ayrıldığı iddia edildi.

    AKŞENER MASAYA DÖNÜŞÜNÜN PERDE ARKASINDA NE VAR?
    Akşener'in "Ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız" çıkışını yaparak masadan sert bir şekilde kalkmasının ardından bir günde yaşadığı fikir dönüşümünün arkasındaki neden merak edilirken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür konuya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu.




        Övür şu ifadeleri kullandı;

        HDP'li Mithat Sancar "Yüzde 10-15 arasında oy alacağız" diyor. Buna yüzde 12 diyelim. Bu oy olmadan kazanamazlar. Açık oynama ihtimalleri var mı? Bence yok. Arka planda pazarlık yapacaklar.

        Aday göstermeyecekler ama arka planda 2 bakanlık ya da 2 Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilecek. Meral Akşener de bunu içine sindirecek. İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti olmasa HDP oylarının hepsi gelse bile kazanamazlardı.

        Akşener o kadar iddialı şekilde masadan kalktı ki oradan geri dönüş mümkün değildi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeme konusunda makul bir gerekçesi de vardı. Sonuçta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti'ye oy kaybettiriyordu. İYİ Parti de belirleyici bir parti olamıyordu.

        Ancak İYİ Parti masadan kalktığı gibi kalsaydı bence oylarını da yükseltecekti. Sağ ve milliyetçi merkezde bir boşluk yaratma şansları vardı. CHP de İYİ Parti gitseydi HDP'ye doğru dönecekti.




        AKŞENER TEHDİT EDİLDİ! YAŞAR OKUYAN'IN DOSYASI...
        Akşener burada "Bakın biz çıktık bunlar HDP ile birleşti" diyebilmeliydi. Bunlara rağmen Akşener nasıl Kılıçdaroğlu'na onay verdi. Büyük ihtimalle Akşener tehdit edildi.Bu yüz hatlarından başka bir şey anlamak mümkün değil. Mesela Yaşar Okuyan'ın dosyasında ne var?




        ABD LOBİLERİ ANKARA'DA HAREKETE GEÇTİ
        Mine Kırıkkanat da Kılıçdaroğlu hakkında elinde bir dosya olduğunu söylemişti. ABD lobilerinin Ankara'da harekete geçtiği konuşuluyor şu an. Burada bir şey döndü. Ya tarih yazacağım ya tarih olacağım dedi. Akşener tarih oldu.
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