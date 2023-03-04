14 Mayıs son seçim anketi! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı önde? Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? Ak Parti, İyi Parti, CHP, MHP, HDP oy oranları....

MUHALEFETİN OY ORANLARINDA DÜŞÜŞ!

Seçime neredeyse iki ay kala yapılan iki kamuoyu yoklaması, İyi Parti'nin altılı masadan ayrılmasıyla yaşanan ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklamakta geç kalması ve deprem sonrası muhalefetin illerin yeniden inşasına yönelik yapıcı bir plan ve siyaset ortaya koyamamasından dolayı oy oranlarının artmadığı gözlemlendi.