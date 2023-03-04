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Haberler Güncel 14 Mayıs son seçim anketi! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı önde? Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? Ak Parti, İyi Parti, CHP, MHP, HDP oy oranları....

14 Mayıs son seçim anketi! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı önde? Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? Ak Parti, İyi Parti, CHP, MHP, HDP oy oranları....

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart 2023 günü yaptığı açıklamayla 6'lı masayı dağıtması sonrası, son anket sonuçları da ciddi merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamayla seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyleyerek tartışmalara son noktayı koymuştu. Seçime 2 ay gibi bir süre kala son anketlerde hangi partinin oy oranı ne en merak edilen konular arasında yer alıyor. Anket firmalarının açıkladığı son anket sonuçları neler? Hangi anket firması hangi partiye yakın? İşte 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi açıklanan partilerin son oy oranları&hellip;

takvim.com.tr
04.03.2023 23:18 - Son Güncelleme: 04.03.2023 23:18
14 Mayıs son seçim anketi! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı önde? Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? Ak Parti, İyi Parti, CHP, MHP, HDP oy oranları....

Partilerin oy oranları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Seçime sayılı günler kala vatandaşlar son anket sonuçlarını merak ediyor. İşte 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi açıklanan partilerin son oy oranları

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14 Mayıs son seçim anketi! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı önde? Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? Ak Parti, İyi Parti, CHP, MHP, HDP oy oranları....

CUMHUR İTTİFAKI'NDA OYLARDA ARTIŞ!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan asrın felaketi depremler sonrası, Türkiye'deki anket firmalarının açıkladığı son kamuoyu yoklamaları, 14 Mayıs'taki seçime 2 ay kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye halk desteğinin düşmediği aksine oylarda artış da yaşandığını gösteriyor.

14 Mayıs son seçim anketi! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı önde? Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? Ak Parti, İyi Parti, CHP, MHP, HDP oy oranları....

MUHALEFETİN OY ORANLARINDA DÜŞÜŞ!

Seçime neredeyse iki ay kala yapılan iki kamuoyu yoklaması, İyi Parti'nin altılı masadan ayrılmasıyla yaşanan ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklamakta geç kalması ve deprem sonrası muhalefetin illerin yeniden inşasına yönelik yapıcı bir plan ve siyaset ortaya koyamamasından dolayı oy oranlarının artmadığı gözlemlendi.

14 Mayıs son seçim anketi! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı önde? Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? Ak Parti, İyi Parti, CHP, MHP, HDP oy oranları....

MUHALEFETİN BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI

Anket şirketi Metropoll'ün başkanı Özer Sencar Reuters'a yaptığı açıklamada, "Deprem hükümetin muhalefetin beklediği kadar zayıflamasına neden olmadı" dedi.

14 Mayıs son seçim anketi! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı önde? Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? Ak Parti, İyi Parti, CHP, MHP, HDP oy oranları....

SON ANKET VERİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şirketin son anket verileri, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu ittifakın, CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu ittifakın önünde olduğunu gösteriyor.

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