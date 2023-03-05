Türkiye, 2 yoğun gündemin içinden geçiyor.
6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler ve 14 Mayıs olarak işaret edilen seçim tarihi.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın bir araya geliyor.
Afetin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki çalışmaları koordine eden bazı bakanların ise toplantıya katılmaması bekleniyor.
Yapılacak olan toplantıda, 11 ili vuran depreme ilişkin eksikler ve planlamalar masaya yatırılacak.
Aynı zamanda ilgili bakanlar konuya ilişkin Başkan Erdoğan'a bir sunum yapacak. Enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklandırılması için de atılacak adımlar masada görüşülecek.