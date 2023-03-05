Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Oturdular konuştular, dağıldılar

Başkan Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken yolda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 6'lı masada yaşanan krizle ilgili ikinci bir gelişmeye kadar konuşmama kararı aldıklarını ifade etti. Erdoğan, "Bunlar eteklerindeki taşları döksünler. Sonra, bir değerlendirmeyi Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinen, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz. Biz bunun böyle olacağını zaten aylar önce söylemiştik. Oturdular, konuştular, dağıldılar" dedi.



BİZ CAN ONLAR MAL DERDİNDE

Başkan Erdoğan, "Biz can derdindeyiz, onlar ise mal derdinde. Bunlar yaşanırken (Akşener masayı dağıtırken), biz çok önemli bir toplantı halindeydik. Yaklaşık 110 gerek siyasetçi, gerek bilim adamları bir arada olduk. Ve bütün yapılan açıklamalar, hepsi kayda alındı ve bu kayıtlar üzerinde çalışmamızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

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