2. dönem kimler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecek? YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklama! Depremzede üniversiteliler...

2. dönem kimler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecek sorusu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 2 büyük deprem meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma nedne olan deprem sonrası YÖK bazı kararlar aldı. Buna göre üniversitelerde eğitim uzaktan devam edecek. İşte 2. dönem kimler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecek öğrencileri ve diğer merak edilenler...
2. DÖNEM KİMLER KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMEYECEK?
Son dakika... YÖK Başkanı Erol Özvar, depremden etkilenen öğrencilerden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağını bildirdi.
Özvar, "Depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak." dedi.
KATKI PAYI, ÖĞRENİM ÜCRETİ NEDİR?
Katkı payı/öğrenim ücretleri; ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir.
Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez.