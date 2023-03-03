2. dönem kimler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecek? YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklama! Depremzede üniversiteliler...

2. dönem kimler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecek sorusu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 2 büyük deprem meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma nedne olan deprem sonrası YÖK bazı kararlar aldı. Buna göre üniversitelerde eğitim uzaktan devam edecek. İşte 2. dönem kimler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecek öğrencileri ve diğer merak edilenler...