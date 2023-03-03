Seçimler için 4 formül! Depremzede seçmen nasıl oy kullanacak?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye yaralarını sararken bir yandan da seçim için süreç ilerliyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısından seçim için tekrar 14 Mayıs'ı işaret ederek, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir." dedi.
Depremzedelerin nasıl oy kullanacağı sürecin nasıl işleyeceği merak edilirken detaylar netleşmeye başladı.
CUMHUR İTTİFAKI SEÇİM KOMİSYONU TOPLANIYOR
Cumhur İttifakı depremzede seçmenin nasıl oy kullanacağına dair çalışmalara başladı. Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın Seçim Komisyonu, bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek.
6 Şubat depreminin ardından 10 il üzerinden çalışmalar başlatıldı. Sabah'taki habere göre 10 ildeki sandık sayısı 27 bin 688, seçmen sayısı ise toplam 8 milyon 144 bin 33. Bunların 3-3 buçuk milyonunun yerini terk ettiği tespit edildi.
EN KRİTİK İKİ İL HATAY VE ADIYAMAN
Hatay'daki sandık sayısının 3 bin 415, seçmen sayısının ise 1 milyon 67 olduğu öğrenildi. Hatay seçmeninin sadece üçte birinin Hatay'da olduğu, Adıyaman'da sandık sayısının bin 550, seçmen sayısının ise 405 bin olduğu, seçmenin de yarısının Adıyaman'dan ayrıldığı belirlendi.
Depremzede seçmenlerin Türkiye'nin dört bir yanına ilçelere ve hatta köylere dağılmış vaziyette olduğu ifade edildi.
DEPREMZEDE SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK?
Cumhur İttifakı'nın üzerinde yoğunlaştığı seçenekler şu şekilde:
Çadırkent ve konteyner kentlerin seçim çevresi olarak numaralandırılması
Depremzedelere AFAD ve nüfus müdürlüklerinin ortak çalışması ile geçici depremzede kimliği verilmesi
Yurt ve otellere yerleştirilen depremzedelerin üniversite öğrencileri gibi 2. adres olarak kayıt altına alınması
Seçmen kütükleri askıya çıktıktan sonra ikametgah kaydı yer değişikliği yapılarak gidenlerin bulundukları ilde oy kullanmaları