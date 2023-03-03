Seçimler için 4 formül! Depremzede seçmen nasıl oy kullanacak?

6 Şubat depreminin ardından 10 il üzerinden çalışmalar başlatıldı. Sabah'taki habere göre 10 ildeki sandık sayısı 27 bin 688, seçmen sayısı ise toplam 8 milyon 144 bin 33. Bunların 3-3 buçuk milyonunun yerini terk ettiği tespit edildi.

EN KRİTİK İKİ İL HATAY VE ADIYAMAN

Hatay'daki sandık sayısının 3 bin 415, seçmen sayısının ise 1 milyon 67 olduğu öğrenildi. Hatay seçmeninin sadece üçte birinin Hatay'da olduğu, Adıyaman'da sandık sayısının bin 550, seçmen sayısının ise 405 bin olduğu, seçmenin de yarısının Adıyaman'dan ayrıldığı belirlendi.