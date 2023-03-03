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    • Güncel
    • 03.03.2023 08:22
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    • 03.03.2023 08:22
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    Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Terörizm Ülke Raporu'na tepki: Kasıtlı şekilde çarpıtılmaktadır

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri tarafından hazırlanan 2021 yılı Terörizm Ülke Raporu'na tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada "ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 Yılı Terörizm Ülke Raporu, ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelesini kasıtlı bir şekilde çarpıtmaktadır." ifadesini kullandı.

    Dışişleri’nden ABD’nin Terörizm Ülke Raporu’na tepki

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 Yılı Terörizm Ülke Raporu'nun Türkiye'nin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelesini kasıtlı şekilde çarpıttığını belirterek, ABD'yi müttefiklik ruhuna uygun şekilde Türkiye ile dayanışma göstermeye, terörizmle mücadelede ilkeli, tutarlı, kararlı ve etkili yaklaşım sergilemeye çağırdı.

    Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 Yılı Terörizm Ülke Raporu hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

    Sözcü Bilgiç, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 Yılı Terörizm Ülke Raporu, ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelesini kasıtlı bir şekilde çarpıtmaktadır." ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin, PKK/PYD/YPG, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle hiçbir ayrım gözetmeden yürüttüğü mücadelesini hukuk temelinde sürdürdüğünü ve bu alanda uluslararası çabalara etkin katkı sağladığını bildiren Bilgiç, raporda, PKK terör örgütünün uzantısı olan sözde "SDG"nin ABD'nin DEAŞ'la mücadeledeki ortağı olarak zikredilmesinin, "bir terör örgütüyle mücadelede bir diğer terör örgütünün kullanılmasının yanlışlığının ABD makamlarınca halen idrak edilemediğini" ortaya koyduğunu belirtti.

    Raporda, taraflı basın haberlerine atfen, Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik terörle mücadele operasyonlarının sivil kayıplara yol açtığı iddialarına yer verilmesinin de "ayrıca bir garabet" olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

    "2016 yılında ülkemizdeki kanlı darbe girişiminin faili olan ve ABD dahil, bulunduğu her ülkede suç faaliyetlerine karışan FETÖ'nün terör örgütü niteliği, Türk yargısı tarafından somut delillere dayanan yargı kararlarıyla ortaya konmuştur. Bu nedenle, raporda FETÖ mensuplarına karşı mücadelemizin siyasi saikli olarak nitelendirilmesi kabul edilemez. ABD'den beklentimiz, ülkesindeki FETÖ mevcudiyetini ve faaliyetlerini biran evvel sonlandırmasıdır."

    Bilgiç, öte yandan raporda "kulaktan dolma ve taraflı basın haberlerine dayanan" iddialara yer verilmesinin de, raporun ciddiyeti hakkında şüphe uyandırdığına dikkati çekerek, "ABD'yi müttefiklik ruhuna uygun şekilde ülkemizle dayanışma göstermeye, terörizmle mücadelede ilkeli, tutarlı, kararlı ve etkili bir yaklaşım sergilemeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Terörizm Ülke Raporu'na tepki: Kasıtlı şekilde çarpıtılmaktadır
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