İngiliz basını altılı koalisyonun röntgenini çıkardı: Sadakat testini geçer, IMF'ye düşer

Reuters, Millet İttifakı'na talimatlarını bildirdi. Öncelikle Batı'nın güvenini kazanması gerektiğini söyledi. Atacağı adımlardan bahsetti! "Gümrük Birliği güçlendirilebilir ama AB olmaz" dedi.
NATO dosyasını getirdi. İsveç ve Finlandiya'ya onay istedi. Şirketlere baskı, ülkelere ambargo, ihracata sınır talep etti. Yani Başkan Erdoğan'ın politikalarının tam aksi bir yol çizdi!
6'lı Masa, "İsmi pazartesi açıklayacağız" mesajı yayınladı. "Aday Kılıçdaroğlu" iddiası, İYİ Parti'yi karıştırdı. Ümit Dikbayır, "Millet, 5'ten büyüktür" çıkışı yaptı. Akşener de, kurmaylarını acil toplantıya çağırdı.