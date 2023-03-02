TBMM'den flaş dokunulmazlık kararı! İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Mahir Başarır'a dokunacaklar

Şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile, mahkemeyi basarak yargı mensuplarını tehdit eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyordu.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, bugün karar vermek için toplandı. Komisyon, kararını iki vekilin de dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde açıkladı.

Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili karar son olarak TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama ile verilecek.