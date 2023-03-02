Hatay'da 50 mezarın Asi Nehri'nde sürüklendiği iddia edildi

Mezar taşlarının kırıldığı ya da düştüğü, mezarlıkta çökmeler olduğu görüldü. Mezarlardan 50'sinin ise Asi Nehri'nin taşan sularıyla kaybolduğu belirtildi. Kaybolan mezarların kime ait olduğu ise henüz bilinmiyor. Mezarlık çevresinde onarma çalışmaları yapılıyor.