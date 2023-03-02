Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.03.2023 11:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2023 12:07
    ABONE OL

    Hatay'da 50 mezarın Asi Nehri'nde sürüklendiği iddia edildi

    Hatay'da depremler binlerce binayı, tarihi yapıları, karayollarını, tarlaları tahrip ederken, mezarlıklarda da ağır hasarlara neden oldu. Mezarlıktaki 50 mezarın nehir sularında kaybolduğu iddia edilirken, bir çok mezarın taşlarının düştüğü ve çökmeler yaşandığı görüldü. Mezarlardaki tahribat havadan da görüntülendi.

    50 mezarın Asi Nehri’nde sürüklendiği iddia edildi

    Antakya'ya bağlı Demirköprü Mahallesi'ndeki mezarlık, yanında bulunan Asi Nehri'nin taşması ve zemindeki yarıklar nedeniyle zarar gördü. Mezarlıktaki 50 mezarın nehir sularında kaybolduğu iddia edilirken, bir çok mezarın taşlarının düştüğü ve çökmeler yaşandığı görüldü. Mezarlardaki tahribat havadan da görüntülendi.

    Hatay'da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, depremlerin Demirköprü Asri Mezarlığı'nda da ağır tahribata neden olduğu ortaya çıktı.

    Mezar taşlarının kırıldığı ya da düştüğü, mezarlıkta çökmeler olduğu görüldü. Mezarlardan 50'sinin ise Asi Nehri'nin taşan sularıyla kaybolduğu belirtildi. Kaybolan mezarların kime ait olduğu ise henüz bilinmiyor. Mezarlık çevresinde onarma çalışmaları yapılıyor.

        NEHİR TAŞMIŞ, MEZARLIĞA ZARAR VERMİŞ
        Mezarlığın çevresinde onarım çalışmaları yaptıklarını anlatan Hasan Özkan, "Deprem sırasında Asi Nehri taşınca mezarlarda tahribat olmuş. Enkaz altında kalan evlerimiz de çok. Burada temizlik çalışmaları yapıyoruz, ağaçları kaldırıyoruz, toprağı onarıyoruz. 50 mezar kayıp, kalanların mermerleri düşmüş, ortadan ikiye ayrılanlar, çökenler var. Büyük bir felaket yaşadık. Ben de ailemle çadırda yaşıyorum, korkudan eve giremiyoruz" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Güncel Hatay'da 50 mezarın Asi Nehri'nde sürüklendiği iddia edildi
            SON DAKİKA