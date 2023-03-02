Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.03.2023 19:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2023 20:17
    ABONE OL

    Son dakika: Akşener yola gelmedi toplantıdan yine isim çıkmadı! İYİ Parti OHAL ilan etti: Gözler 6 Mart'taki 'aday' açıklamasında

    Son dakika haberi... Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı koalisyonda kriz sürüyor. Bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıdan yine aday çıkmadı. Masa yayımladığı bildiri ile Cumhurbaşkanı adayını 6 Mart Pazartesi günü açıklayacağını ilan etti. Öte yandan İYİ Parti'de OHAL ilan edildi. Meral Akşener, 'acil' koduyla kurmaylarını toplama kararı aldı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu, Akşener’i yola getiremedi!

    6'lı koalisyonda kriz sürüyor. Bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıdan yine aday çıkmadı.

    Masa yayımladığı bildiri ile Cumhurbaşkanı adayını 6 Mart Pazartesi günü açıklayacağını ilan etti.



    Öte yandan İYİ Parti'de OHAL ilan edildi. Meral Akşener, 'acil' koduyla kurmaylarını toplama kararı aldı.

    Bu kapsamda İYİ Parti Genel İdare Kurulu 4 Mart Cumartesi günü toplanıyor.

    Meral Akşener'in kurmaylarını toplama hamlesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    "PARTİMDEN ONAY ÇIKMADI" ALGISI
    Akşener'in her fırsatta veto ettiği Kılıçdaroğlu ismini 4 Mart'taki İYİ Parti Genel Kurulu'na taşıyacağı, "Partimden onay çıkmadı" algısıyla tekrar masaya döneceği konuşulanlar arasında.



    KULİSLER ALEVLENDİ
    Öte yandan kulislerde Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu önerdiği konuşuluyor.



        KEMALCİ MEDYADA 'ADAY KILIÇDAROĞLU' YAYINLARI
        Bu gelişmenin etkileri sürerken Kemalci medya 'Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu' yayınlarına başladı. TELE 1'de "Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu" KJ'si son dakika olarak ekrana verildi, "Her parti adayı merkez yönetiminde değerlendirecek" denildi.

        EKREMCİ MEDYA: AKŞENER PARTİSİNDEN MÜSAADE İSTEYECEK
        Ekremci medyanın baş aktörlerinden Halk TV ise, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masaya geldiğini, Millet İttifakı'ndan 5 partinin onay verdiği ancak Meral Akşener'in partisine danışmak için müsaade istediğini yazdı.

        Meral Akşener kurmaylarını bu gece olağanüstü toplama kararı aldı











        Detaylar geliyor...
        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Güncel Son dakika: Akşener yola gelmedi toplantıdan yine isim çıkmadı! İYİ Parti OHAL ilan etti: Gözler 6 Mart'taki 'aday' açıklamasında
            SON DAKİKA