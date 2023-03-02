Son dakika: Akşener yola gelmedi toplantıdan yine isim çıkmadı! İYİ Parti OHAL ilan etti: Gözler 6 Mart'taki 'aday' açıklamasında





KEMALCİ MEDYADA 'ADAY KILIÇDAROĞLU' YAYINLARI

Bu gelişmenin etkileri sürerken Kemalci medya 'Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu' yayınlarına başladı. TELE 1'de "Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu" KJ'si son dakika olarak ekrana verildi, "Her parti adayı merkez yönetiminde değerlendirecek" denildi.



EKREMCİ MEDYA: AKŞENER PARTİSİNDEN MÜSAADE İSTEYECEK

Ekremci medyanın baş aktörlerinden Halk TV ise, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masaya geldiğini, Millet İttifakı'ndan 5 partinin onay verdiği ancak Meral Akşener'in partisine danışmak için müsaade istediğini yazdı.



Meral Akşener kurmaylarını bu gece olağanüstü toplama kararı aldı























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