Son dakika: Akşener yola gelmedi toplantıdan yine isim çıkmadı! İYİ Parti OHAL ilan etti: Gözler 6 Mart'taki 'aday' açıklamasında

6'lı koalisyonda kriz sürüyor. Bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıdan yine aday çıkmadı.
Masa yayımladığı bildiri ile Cumhurbaşkanı adayını 6 Mart Pazartesi günü açıklayacağını ilan etti.
Öte yandan İYİ Parti'de OHAL ilan edildi. Meral Akşener, 'acil' koduyla kurmaylarını toplama kararı aldı.
Bu kapsamda İYİ Parti Genel İdare Kurulu 4 Mart Cumartesi günü toplanıyor.
Meral Akşener'in kurmaylarını toplama hamlesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
"PARTİMDEN ONAY ÇIKMADI" ALGISI
Akşener'in her fırsatta veto ettiği Kılıçdaroğlu ismini 4 Mart'taki İYİ Parti Genel Kurulu'na taşıyacağı, "Partimden onay çıkmadı" algısıyla tekrar masaya döneceği konuşulanlar arasında.
KULİSLER ALEVLENDİ
Öte yandan kulislerde Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu önerdiği konuşuluyor.