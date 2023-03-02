Deprem fırsatçılarına geçit yok! Soruşturma başlatıldı, cezalar kesiliyor: Vatandalara 'şikayet edin' çağrısı

Büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından örnek bir dayanışma ve yardımlaşma seferberliği yaşanırken, fırsatçılar da sahne aldı. Kiradan nakliyeye, gıdadan battaniyeye hemen her alanda fırsatçılık hortladı. Kirayı katlayan da 130 liralık battaniyeyi 500 liraya satan da depremzedeye nakliye için tavan tarifeyi aşan fatura çıkaran da ortaya çıktı. İlgili birimler de soruşturma başlatmaya, ceza kesmeye başladı...
CEZA KESİLİYOR...
Gaziantep'te depremzede vatandaştan İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ev taşıma ücretinin üzerinde fiyat isteyen nakliye firmasına 25 bin 256 lira para cezası verilirken, şirketin 2 aracı trafikten men edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı da Denizli'den bir firma tarafından deprem bölgesinde fahiş fiyatla battaniye satıldığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Firmanın 170 liradan temin ettiği battaniyeleri 500 liraya sattığı ortaya çıktı.
İLANLARA SIKI TAKİP
Depremzedelerin fahiş kira artışıyla karşılaşmaması için pek çok ilde de Valilik koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından denetim başlatıldı. Denetim ekipleri, emlak ofislerinde daha önceden kiraya verilen daire fiyatları ile yeni ilanları karşılaştırarak fahiş tutarları tespit ediyor.
ARSA FİYATLARI DA TIRMANIYOR
Depremlerin ardından müstakil evlere talep arttı. Arsa fiyatları da tırmandı. Diyarbakır'da Gayrimenkul Danışmanı Enes Akdemir, arazi fiyatlarının yüzde 50'lere kadar yükseldiğini kaydetti. Bitlis'te Gayrimenkul Danışmanı Murat Cihan Maltaş da "Vatandaşlar arsa alıp yeniden bir veya en fazla 2 kat yapı inşa etmek istiyor. Çok telefon alıyoruz" dedi.
ŞİKAYET EDİN
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarına ilişkin, "Vatandaşlarımızın şikayeti halinde pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış, onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir" dedi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç da bu tür fırsatçılığın insan hakları ihlali olduğunun altını çizerek, "Verilebilecek idari para cezasının üst sınırı 89 bin 571 lira" şeklinde konuştu.
CEZA KESİLİYOR...
Gaziantep'te depremzede vatandaştan İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ev taşıma ücretinin üzerinde fiyat isteyen nakliye firmasına 25 bin 256 lira para cezası verilirken, şirketin 2 aracı trafikten men edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı da Denizli'den bir firma tarafından deprem bölgesinde fahiş fiyatla battaniye satıldığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Firmanın 170 liradan temin ettiği battaniyeleri 500 liraya sattığı ortaya çıktı.
İLANLARA SIKI TAKİP
Depremzedelerin fahiş kira artışıyla karşılaşmaması için pek çok ilde de Valilik koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından denetim başlatıldı. Denetim ekipleri, emlak ofislerinde daha önceden kiraya verilen daire fiyatları ile yeni ilanları karşılaştırarak fahiş tutarları tespit ediyor.
ARSA FİYATLARI DA TIRMANIYOR
Depremlerin ardından müstakil evlere talep arttı. Arsa fiyatları da tırmandı. Diyarbakır'da Gayrimenkul Danışmanı Enes Akdemir, arazi fiyatlarının yüzde 50'lere kadar yükseldiğini kaydetti. Bitlis'te Gayrimenkul Danışmanı Murat Cihan Maltaş da "Vatandaşlar arsa alıp yeniden bir veya en fazla 2 kat yapı inşa etmek istiyor. Çok telefon alıyoruz" dedi.
ŞİKAYET EDİN
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarına ilişkin, "Vatandaşlarımızın şikayeti halinde pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış, onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir" dedi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç da bu tür fırsatçılığın insan hakları ihlali olduğunun altını çizerek, "Verilebilecek idari para cezasının üst sınırı 89 bin 571 lira" şeklinde konuştu.