CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'nden deprem fırsatçılığı! Evim depreme dayanıklı mı diye soran vatandaşa fahiş fiyat!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından afet bölgesi olan 11 kentin dışındaki vatandaşlar da evlerinin deprem dayanıklılığını öğrenmek için bağlı oldukları belediyelere başvuru yapmaya başladı. Ancak, CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi'nin bu durumu fırsata çevirdiği ortaya çıktı.
NİLÜFER BELEDİYESİ DEPREMİ FIRSATA ÇEVİRDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Binasının depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için başvuran vatandaşlardan 5 bin 400 lira talep edildiği öğrenildi.
AK PARTİLİ BELEDİYEDE 150 TL
AK Partili Osmangazi Belediyesi ise aynı evrakları, yüklediği flaş bellek bedelini alarak sadece 150 TL'ye veriyor. Sosyal medya hesaplarından bakanları etiketleyen vatandaşlar, yaşanan skandalı paylaştı.