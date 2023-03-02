CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'nden deprem fırsatçılığı! Evim depreme dayanıklı mı diye soran vatandaşa fahiş fiyat!

Nilüfer Belediyesi CD'ye kopyaladığı bu evraklar için bizden 5400 lira ücret aldı. Deprem durumunu batmış olan CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'ni kurtarmak için büyük fırsata çevirdiler. Devletimiz vatandaşının yanında olmasına rağmen bunlar vatandaşı kullanıyorlar." diyen vatandaş, konuyla ilgili belgeleri de Bakan Varank'a gönderdi.