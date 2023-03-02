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    • 02.03.2023 07:42
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    • 02.03.2023 08:07
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    CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'nden deprem fırsatçılığı! Evim depreme dayanıklı mı diye soran vatandaşa fahiş fiyat!

    Türkiye asrın felaketiyle seferber olurken CHP’li Bursa Nilüfer Belediyesi durumu fırsatçılığa çevirdi. Belediyenin evleri depreme dayanıklı mı diye öğrenmek isteyen vatandaştan fahiş bir fiyat istediği ortaya çıktı. AK Partili Osmangazi Belediyesi ise aynı evrakları, yüklediği flaş bellek bedelini alarak sadece 150 TL'ye veriyor.

    CHP’li belediyeden deprem fırsatçılığı!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından afet bölgesi olan 11 kentin dışındaki vatandaşlar da evlerinin deprem dayanıklılığını öğrenmek için bağlı oldukları belediyelere başvuru yapmaya başladı. Ancak, CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi'nin bu durumu fırsata çevirdiği ortaya çıktı.

    NİLÜFER BELEDİYESİ DEPREMİ FIRSATA ÇEVİRDİ
    Sabah'ta yer alan habere göre, Binasının depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için başvuran vatandaşlardan 5 bin 400 lira talep edildiği öğrenildi.

    AK PARTİLİ BELEDİYEDE 150 TL
    AK Partili Osmangazi Belediyesi ise aynı evrakları, yüklediği flaş bellek bedelini alarak sadece 150 TL'ye veriyor. Sosyal medya hesaplarından bakanları etiketleyen vatandaşlar, yaşanan skandalı paylaştı.

        'DEPREMİ BATMIŞ BELEDİYEYİ KURTARMAK İÇİN FIRSATA ÇEVİRDİLER'
        Konu, bir vatandaşın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a attığı mesajla gün yüzüne çıktı. "Sayın bakanım öncelikli olarak deprem dolayısıyla hepimizin başı sağ olsun. Deprem dolayısıyla binamızın deprem dayanıklılığını öğrenmek için Bursa Nilüfer Belediyesinden binamızın yapım evraklarını istedik.

        Nilüfer Belediyesi CD'ye kopyaladığı bu evraklar için bizden 5400 lira ücret aldı. Deprem durumunu batmış olan CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'ni kurtarmak için büyük fırsata çevirdiler. Devletimiz vatandaşının yanında olmasına rağmen bunlar vatandaşı kullanıyorlar." diyen vatandaş, konuyla ilgili belgeleri de Bakan Varank'a gönderdi.

        BAKAN VARANK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
        Şikayet mesajını Twitter hesabından paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Boş boş konuşacağına şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et." diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
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        Haberler Güncel CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'nden deprem fırsatçılığı! Evim depreme dayanıklı mı diye soran vatandaşa fahiş fiyat!
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