Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! İşte Ulusal Risk Kalkanı Modeli için ilk toplantı 3 Mart'ta

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lik deprem 11 ili birden etkilemişti. Binlerce bina hasar alırken birçoğu yerle bir oldu.
Yeniden inşa için kolları sıvayan hükümet yeni bir planın üzerinde çalışamaya başladı.
Her türlü afeti kapsayan planla ilgili Başkan Erdoğan, "Ülkemizin deprem, sel, heyelan, kuraklık, maden kazası, orman yangını gibi başlıklardaki öncelikli ve potansiyel risk alanlarını belirliyoruz. Başka hiçbir ölçüye bakmaksızın kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı, yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya inşallah cuma günü bir araya gelerek devam edeceğiz. Böylece Türkiye için bir ulusal bir risk kalkanı modeli oluşturmayı, şehirlerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi planlıyoruz.