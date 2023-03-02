Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.03.2023 09:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2023 16:53
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! İşte Ulusal Risk Kalkanı Modeli için ilk toplantı 3 Mart'ta

    Son dakika haberleri... Asrın felaketinin ardından harekete geçen hükümet afetlere karşı yeni yol haritası belirledi. AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı, yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya inşallah cuma günü bir araya gelerek devam edeceğiz. Böylece Türkiye için bir ulusal bir risk kalkanı modeli oluşturmayı, şehirlerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi planlıyoruz" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamasının ardından merak edilen Ulusal Risk Kalkanı modeli...

    takvim.com.tr
    İşte Ulusal Risk Kalkanı Modeli

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lik deprem 11 ili birden etkilemişti. Binlerce bina hasar alırken birçoğu yerle bir oldu.

    Yeniden inşa için kolları sıvayan hükümet yeni bir planın üzerinde çalışamaya başladı.

    Her türlü afeti kapsayan planla ilgili Başkan Erdoğan, "Ülkemizin deprem, sel, heyelan, kuraklık, maden kazası, orman yangını gibi başlıklardaki öncelikli ve potansiyel risk alanlarını belirliyoruz. Başka hiçbir ölçüye bakmaksızın kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı, yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya inşallah cuma günü bir araya gelerek devam edeceğiz. Böylece Türkiye için bir ulusal bir risk kalkanı modeli oluşturmayı, şehirlerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi planlıyoruz.

        Bundan sonra yapılacak tüm çalışmalar da bu modelin tamamlayıcısı olarak tasarlanacak ve uygulanacaktır. Ön toplantısını cuma günü yapacağımız Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmasının koordinasyonunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey yönetecektir. Esasen bir süredir farklı alanlarda zaten devam ettirdiğimiz çalışmaları, bu modelle bütüncül bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hiç şüphesiz bu sürecin en önemli konu başlığını, şehirlerimizdeki depreme dayanıksız mesken stokunun hızla dönüştürülmesi teşkil edecektir" şeklinde konuştu.

        Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkımlara sebebiyet veren 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği depremler sonrası devletin tüm kurumları seferberlik halinde yaraları sarmak için harekete geçti.

        Bir yandan geçici barınma sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılırken, diğer yandan da kalıcı konutların inşasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

        Yaşanan yıkıcı depremlerin yanı sıra büyük ölçekli artçılar ve olası Marmara depremi, depreme önceden hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

        Deprem yaşanmadan önce altyapısı, konutları, iş yerleriyle güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, deprem olduğu anda da en etkin acil yardım çalışmalarını yürütmek, acil barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik yaraları sarmak bu hazırlıkların başında geliyor.

        Bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin oluşturulacağını açıkladı.

        AFETLERE DİRENÇLİ ŞEHİRLER
        Bu model ile şehirlerin afetlere karşı daha hazır ve dirençli hale getirilmesi planlanıyor.

        Deprem, sel, heyelan, kuraklık, orman yangını başlıklarında öncelikli ve potansiyel risk alanlarında afet öncesi alınacak önlemlerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceği Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nde, afet anı ve afet sonrası atılacak adımlar da ele alınacak. Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmasına kendi alanında yetkin bilim insanları, ilgili kurumların teknik ekiplerinin yanı sıra yabancı uzmanlar da destek verecek.

            İLK TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDESİ 'DEPREM'
            Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ön toplantısı yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

            Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının koordinatörlüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapacak.

            Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısının ana gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler olacak. Depremden etkilenen 11 ilde yürütülecek çalışmaların yanı sıra Türkiye'de deprem riski yüksek olan illerde yürütülecek çalışmalar da toplantıda değerlendirilecek.

            Toplantıya, jeoloji, sismoloji, şehircilik, inşaat, mimarlık, sosyoloji gibi alanlarda uzman bilim insanları da katılacak.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            HangiKredi
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! İşte Ulusal Risk Kalkanı Modeli için ilk toplantı 3 Mart'ta
                SON DAKİKA