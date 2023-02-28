Başkan Erdoğan: 1 yılda yaraları saracağımızın sözünü veriyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün MHP Lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte Adıyaman'a gitti. Gölbaşı'ndaki konteyner kenti ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi. Ardından Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Şunları söyledi:

Kira tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. 15 bin lira yardımda bulunuyoruz.

Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681, Adıyaman'da ise konutu ahırıyla ile 14 bin 400 köy evi yapacağız.

TOKİ binaları depremden yüz akı ile çıktılar. Yeni binaları da aynı sistem ile yapacağız. Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacağız.

Ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Her konutun yerine daha iyisini yapıp sizlere vereceğiz.

Milletimden 1 yıl istiyorum. Depremin yaralarını saracağımızın sözünü veriyorum. Yeter ki beraberliğimize sahip çıkalım.



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