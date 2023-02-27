Sivas'taki 8 asırlık Ulu Cami depremlerde milim oynamadı!

"DENGE SÜTUNLARINDA SIKIŞMA DAHİ OLMADI"

10 yıldır Ulu Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Ergün Ceyhan, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden sonra denge sütunlarında sıkışma dahi olmadığını belirterek, "Geçtiğimiz dönemlerde camide yapılan restorasyon çalışmalarında zeminden ardıç ağaçları çıktı. Bu ardıç ağaçları camiye ray görevi görüyor, muhtemel bir depremde esnekliği sağlıyor. Şimdiye kadar meydana gelen depremlerden zarar görmediğini mihrabında bulunan 2 adet denge sütunundan anlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli bir deprem oldu ve Sivas'a da oldukça yakın, biz depremi oldukça hissettik. Ben deprem vaktinde camideydim ve minarenin eğriliğinden dolayı da yıkılmasından korktum ama hiçbir zarar görmedi. Mihrabında bulunan denge sütunlarında sıkışma dahi olmadı. Bu da o zaman bu camiyi yapan ustaların teknik olarak çok daha nizam ve intizama dikkat edip bir mühendislik olarak daha ileride olduğunu anlıyoruz" dedi.