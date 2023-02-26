Güneşe aldanmayın, sarı kod yandı! Meteoroloji 8 ili tek tek açıkladı! Bu gece geri gelecek! Marmara ve Ege'yi esir alacak!
Son dakika hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroji Genel Müdürlüğü (MGM) ''Marmara ve Ege'deki 8 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.'' dedi. O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat etsin. Havalar son günlerde özellikle İstanbul'da dengesiz seyrediyor. Bir güzel bir kötü giden hava durumu vatandaşların kafasını karıştırırken, flaş açıklama geldi. Güneşe aldanmayın, sarı kod yandı. Peki havalar nasıl olacak? Kar geri mi geliyor? Yağmur, fırtına, rüzgar esir alacak! İşte 26-27-28 Şubat 2023 il il hava durumu ve uzmanlardan uyarılar...
26.02.2023 11:49 - Son Güncelleme: 26.02.2023 11:49
Güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı sinyali çaktı! Peki hangi illerde hava nasıl olacak? Son günlerde havalar bir çok ilde sıcak. Son yılların en sıcak Şubat ayını yaşadığımız şu günlerde MGM'nin son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Kar gitti mi, geri gelecek mi, havalar sıcak olmaya devam edecek mi diye merakla sorular yöneltilirken flaş açıklama geldi. Uzmanlar peş peşe uyardı! Özellikle Marmara ve Ege'yi esir alacak!
O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün (26 Şubat) ve yarın (27 Şubat) Marmara`nın batısında ve Kıyı Ege`de güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.