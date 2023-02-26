Güneşe aldanmayın, sarı kod yandı! Meteoroloji 8 ili tek tek açıkladı! Bu gece geri gelecek! Marmara ve Ege’yi esir alacak!

Güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı sinyali çaktı! Peki hangi illerde hava nasıl olacak? Son günlerde havalar bir çok ilde sıcak. Son yılların en sıcak Şubat ayını yaşadığımız şu günlerde MGM'nin son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Kar gitti mi, geri gelecek mi, havalar sıcak olmaya devam edecek mi diye merakla sorular yöneltilirken flaş açıklama geldi. Uzmanlar peş peşe uyardı! Özellikle Marmara ve Ege'yi esir alacak!