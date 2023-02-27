İstanbul'da su alarmı! Kuraklık kapıda ama CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eylem planını devreye sokmadı

'ARTIK YAĞSA DA...'

Son durumu değerlendiren Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, 2014 yılından bu yana en kötü ve ağır kuraklık tablosunun yaşandığını söylerken, "Artık bu saatten sonra ne kadar yağmur yağarsa yağsın, barajların yüzde 80'ler seviyesinde Mayıs ayına girmesi mümkün gözükmüyor. Mart ayında bir miktar yağışları görsek de durum hiç iç açıcı değil. Deprem felaketi yaşayan ülkemizde önümüzdeki günlerde büyük su sıkıntıları baş gösterebilir. İçme suyu temininden daha büyük sıkıntı tarımsal kuraklıktır. Anadolu'yu etkileyen kuraklık devam ederse hem tarımsal üretimde düşüş, hem de fiyatlarda ciddi artışlar görülür. Artık su tedbirleri kapsamında kırmızı alarm verilmesi gerekir" dedi.

'ÖNLEM ALINMALI'

İstanbul genelinde bugünden itibaren halı yıkama, bahçe sulama gibi uygulamalara son verilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Şen, "Gerekirse belediyeler bir süre oto ve halı yıkamacılara destek vermeli ama su tedbirleri gündeme alınmalı. Bu yaz İstanbul'da havuz kullanımı da ertelenmeli. Şu andan itibaren bir damla su bile israf edilmemesi gerektiği gibi kriz masası kurulmalı. Halk arasında yağmur bombası olarak bilinen bulut tohumlaması gündeme alınabilir. Mart ayında tohumlama ile yüzde 20'lik bir yağış artışı sağlanabilir" ifadelerini kullandı.