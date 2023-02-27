Büyük bir insanlık dramının önüne geçen harekat! MSB'den 'Bahar Kalkanı' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bahar Kalkanı Harekatına ilişkin açıklama yapıldı.

Harekatın 3. yıl dönümü sebebiyle yapılan açıklamada harekatın önemine dikkat çekilirken şehitlerimize rahmet gazilerimize sağlık dileğinde bulunuldu.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

"Suriye'nin kuzeyinde büyük bir insanlık dramının önüne geçen, hudutlarımızın güvenliğini sağlayan ve yeni bir göçü önleyen Bahar Kalkanı Harekâtı'nın 3'üncü yıl dönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet; gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz."