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    • 27.02.2023 12:04
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    Büyük bir insanlık dramının önüne geçen harekat! MSB'den 'Bahar Kalkanı' paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılında gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı'nın 3. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada harekat ile Suriye'nin kuzeyinde büyük bir insalık dramının önüne geçildiği belirtilerek, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet; gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    İnsanlık dramının önüne geçen harekat!

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bahar Kalkanı Harekatına ilişkin açıklama yapıldı.

    Harekatın 3. yıl dönümü sebebiyle yapılan açıklamada harekatın önemine dikkat çekilirken şehitlerimize rahmet gazilerimize sağlık dileğinde bulunuldu.

    Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

    "Suriye'nin kuzeyinde büyük bir insanlık dramının önüne geçen, hudutlarımızın güvenliğini sağlayan ve yeni bir göçü önleyen Bahar Kalkanı Harekâtı'nın 3'üncü yıl dönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet; gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz."

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