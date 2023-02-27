Başkan Recep Tayyip Erdoğan 69 yaşına girdi!

Başkan Tayyip Erdoğan, 69 yaşına girdi. Dünya liderleri, dün hem deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti hem de Başkan'ın yeni yaşını tebrik etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, güzel dileklerini iletti. Rusya lideri Putin ayrıca Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine Başkan Erdoğan'ın yaptığı büyük kişisel katkıya dikkat çekti.



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