Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.02.2023 15:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2023 15:08
    ABONE OL

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan’ın doğum gününü kutladı!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü, "Sevgili dostum, size içtenlikle sağlık, mutluluk, refah ve başarı diliyorum” sözleri ile kutladı.

    takvim.com.tr
    Putin Başkan Erdoğan’ın doğum gününü kutladı!

    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan'ın yurttaşları arasında ve yurt dışında yüksek itibara sahip olduğunu vurgulayan Putin, "Bu zor zamanda, böylesine kritik bir durumda, Türkiye yıkıcı depremlerin trajik sonuçlarının üstesinden gelirken, bir devlet adamı ve insan olarak en iyi özellikleriniz, cesaretiniz, bilinçli ve gerekli kararları alabilme özelliğiniz tam olarak ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

    "ORTAK PROJELERİ SİSTEMATİK OLARAK HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

    Ülkesinde, Rusya ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin ve yapıcı iş birliğinin güçlendirilmesinde Erdoğan'ın kişisel katkısının takdir edildiğini kaydeden Putin, "Eminim ki karşılıklı yarar sağlayan ortak projeleri sistematik olarak hayata geçireceğiz, küresel ve bölgesel gündemdeki önemli konuların çözülmesine yönelik çabaları koordine etmeye devam edeceğiz." sözlerini kullandı.

    "REFAH VE BAŞARI DİLİYORUM"

    Erdoğan'ın doğum gününü içtenlikle kutladığını belirten Putin, "Sevgili dostum, size içtenlikle sağlık, mutluluk, refah ve başarı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    YSK’dan deprem bölgesine çıkarma
    Haberler Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan’ın doğum gününü kutladı!
        SON DAKİKA