YSK’dan deprem bölgesine çıkarma! Ayrıntılı analiz yapılacak yeni sistem test edilecek

EKSİKLER BELİRLENECEK

Deprem bölgesinde sandık, mühür, oy kullanma kabinleri gibi birçok seçim malzemesi enkaz altında kaldı. Oy kullanılan bazı binalar yıkıldı. YSK ekipleri, gittikleri yerlerde öncelikli olarak sandık, mühür, kabin eksikliklerini tespit edecek. Arkasından hangi binaların oy kullanma için uygun ve güvenli olduğuna bakılacak.