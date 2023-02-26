YSK'dan deprem bölgesine çıkarma! Ayrıntılı analiz yapılacak yeni sistem test edilecek
Son dakika haberi | Türkiye adım adım 2023 seçimlerine yaklaşıyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, YSK flaş bir adım attı. Yapılacak seçim öncesi bir yandan siber saldırılara karşı sistemini denetleyen YSK, diğer yandan da aralarından genel müdür ve daire başkanlarının da bulunduğu bir heyetle 27 Şubat Pazartesi günü deprem bölgesine gidecek. Heyet bölgede incelemelerde bulunacak ve kurula seçimle ilgili bir rapor sunacak.
26.02.2023 13:34 - Son Güncelleme: 26.02.2023 13:40
EKSİKLER BELİRLENECEK
Deprem bölgesinde sandık, mühür, oy kullanma kabinleri gibi birçok seçim malzemesi enkaz altında kaldı. Oy kullanılan bazı binalar yıkıldı. YSK ekipleri, gittikleri yerlerde öncelikli olarak sandık, mühür, kabin eksikliklerini tespit edecek. Arkasından hangi binaların oy kullanma için uygun ve güvenli olduğuna bakılacak.