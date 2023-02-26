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YSK'dan deprem bölgesine çıkarma! Ayrıntılı analiz yapılacak yeni sistem test edilecek

Son dakika haberi | Türkiye adım adım 2023 seçimlerine yaklaşıyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, YSK flaş bir adım attı. Yapılacak seçim öncesi bir yandan siber saldırılara karşı sistemini denetleyen YSK, diğer yandan da aralarından genel müdür ve daire başkanlarının da bulunduğu bir heyetle 27 Şubat Pazartesi günü deprem bölgesine gidecek. Heyet bölgede incelemelerde bulunacak ve kurula seçimle ilgili bir rapor sunacak.

26.02.2023 13:34 - Son Güncelleme: 26.02.2023 13:40
YSK’dan deprem bölgesine çıkarma! Ayrıntılı analiz yapılacak yeni sistem test edilecek

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin deprem nedeniyle 18 Haziran'a kayıp kaymayacağı tartışma konusu olmuştu. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması yönünde tavır ortaya koydu.

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YSK’dan deprem bölgesine çıkarma! Ayrıntılı analiz yapılacak yeni sistem test edilecek

YSK'nın deprem nedeniyle seçimi bu tarihte yapıp yapamayacağına da bakıldı. YSK'dan bir sıkıntı olmayacağı yönünde bilgi gelince, 14 Mayıs tarihi neredeyse kesin hale geldi.

YSK’dan deprem bölgesine çıkarma! Ayrıntılı analiz yapılacak yeni sistem test edilecek

YSK DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR
YSK, deprem bölgesinde seçimlerin güvenli yapılmasını sağlamak için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda önümüzdeki hafta YSK'dan bir heyetin 11 ilde incelemeler yapması bekleniyor.

YSK’dan deprem bölgesine çıkarma! Ayrıntılı analiz yapılacak yeni sistem test edilecek

EKSİKLER BELİRLENECEK
Deprem bölgesinde sandık, mühür, oy kullanma kabinleri gibi birçok seçim malzemesi enkaz altında kaldı. Oy kullanılan bazı binalar yıkıldı. YSK ekipleri, gittikleri yerlerde öncelikli olarak sandık, mühür, kabin eksikliklerini tespit edecek. Arkasından hangi binaların oy kullanma için uygun ve güvenli olduğuna bakılacak.

YSK’dan deprem bölgesine çıkarma! Ayrıntılı analiz yapılacak yeni sistem test edilecek

Binaların yetersiz olması halinde hangi çadır, konteyner kentlere sandık konulabileceğini, buranın güvenliğinin nasıl sağlanacağını inceleyecek.

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