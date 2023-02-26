Meclis mesaiye başlıyor! Gündemde EYT, deprem ve dokunulmazlıklar var

TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS VAKFI TEKLİFİ

Genel Kurul, daha sonra Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifini de gündemine alacak.

Teklifle, Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek üzere Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak. Vakıf, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlara proje teklifleri sunabilecek, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleyebilecek. Vakıf tarafından yurt dışında arkeolojik kazıların yapıldığı yerlerde geçici temsilcilikler açılabilecek.