33 Saat sonra enkazdan çıkartılan mucize kadın: “AFAD'ın ışığını görünce ağladım”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinde binlerce ev yıkılırken on binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
33 SAAT SONRA YARALI OLARAK ÇIKARTILDI
Asrın felaketi olan depremlerde Kahramanmaraş'ta 9 katlı Yenişehir Apartmanı yerle bir oldu. Binanın 6'ıncı katında yaşayan Filiz Gülmez ve eşi enkaz altında kaldı. 33 saat sonra Gülmez ve eşi ekipler tarafından yaralı kurtarıldı. Tedavisi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen Gülmez'in kangren olan bir ayak parmağı kesildi. Sağlık durumu iyi olan Gülmez, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yaşadığı dehşetin bir deprem olmadığını kıyamet olduğunu belirten Gülmez, duvardan duvara savrulduklarını ve havada uçtuklarını söyledi. Tam umudunun kesildiği sırada AFAD'ın ışığını gördüğünü ve ağladığını söyledi.
"BEN ARTIK ÇIKAMAM ÖLECEĞİM DEDİM"
Deprem anında yatağın sallandığını ve yere düştüklerini belirten Filiz Gülmez, "Yatak sallanıyordu ve yere düştük. Evin sarsıldığını hissettik. Elektrikler gitti ve deprem bir an durur gibi oldu. Dış kapıyı açmak istedik. Açtıktan sonra tekrar sallanmaya başladı. Vestiyerin önüne geldik. Oturur şekildeydik ve bizi yakaladı, ev yıkıldı. Kurtulmak için çok mücadele ettim, bağırmaya başladım. Yukarıdan sesimi duydular. AFAD hemen gelmişti. Biz en üst katlardaydık ve yavaş yavaş çıkardılar. 33 saat enkaz altında kaldık. Ben artık çıkamam öleceğim dedim" dedi.
"AFAD'IN IŞIĞINI GÖRÜNCE AĞLADIM"
Bir an umudunu kestiğini aktaran Gülmez, "AFAD'ın sesini duyunca umudumu kesmedim. Biraz iyi olmaya ve nefes almaya çalıştım. Eşimle konuşmaya başladım, uyuma dedim. AFAD'ın ışığını görünce ağladım. Kurtulacakmışım, gök yüzünü görecekmişim dedim. Bizi ambulansa koydular ve hastaneye götürdüler. Orada çok doktor olmayınca Elazığ'a geldik. Küçük parmağım kangren olmuştu diğerlerine atmasın diye kesildi. Şuanda süreç iyi" ifadelerini kullandı.
"GÖK YÜZÜNÜ GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİM, YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM"
Gülmez, "Ben yeniden gökyüzünü göreceğimi sanmıyordum. Artık gökyüzünü göremem dedim. Bir mezar, öldüm sayılırdı. Ama AFAD'ın ışığını görünce hem titredim hem ağladım. O an sevinçten galiba şekerim 500'e çıktı. Gök yüzünü görünce çok sevindim. Yeniden doğmuş gibi oldum. Artçılar baya bir sıkıştırma yaptıydı. Nefesimiz kesilmeye başlamıştı. Bu deprem değildi kıyamet gibiydi. Duvardan duvara vurdu, havada uçtuk. Bu kesinlikle deprem gibi değildi. Komşularımızın hepsi öldü. Sadece biz kurtulduk oda herhâlde üstte olduğumuz içindi" diye konuştu.