33 Saat sonra enkazdan çıkartılan mucize kadın: “AFAD'ın ışığını görünce ağladım”

"BEN ARTIK ÇIKAMAM ÖLECEĞİM DEDİM"

Deprem anında yatağın sallandığını ve yere düştüklerini belirten Filiz Gülmez, "Yatak sallanıyordu ve yere düştük. Evin sarsıldığını hissettik. Elektrikler gitti ve deprem bir an durur gibi oldu. Dış kapıyı açmak istedik. Açtıktan sonra tekrar sallanmaya başladı. Vestiyerin önüne geldik. Oturur şekildeydik ve bizi yakaladı, ev yıkıldı. Kurtulmak için çok mücadele ettim, bağırmaya başladım. Yukarıdan sesimi duydular. AFAD hemen gelmişti. Biz en üst katlardaydık ve yavaş yavaş çıkardılar. 33 saat enkaz altında kaldık. Ben artık çıkamam öleceğim dedim" dedi.

"AFAD'IN IŞIĞINI GÖRÜNCE AĞLADIM"

Bir an umudunu kestiğini aktaran Gülmez, "AFAD'ın sesini duyunca umudumu kesmedim. Biraz iyi olmaya ve nefes almaya çalıştım. Eşimle konuşmaya başladım, uyuma dedim. AFAD'ın ışığını görünce ağladım. Kurtulacakmışım, gök yüzünü görecekmişim dedim. Bizi ambulansa koydular ve hastaneye götürdüler. Orada çok doktor olmayınca Elazığ'a geldik. Küçük parmağım kangren olmuştu diğerlerine atmasın diye kesildi. Şuanda süreç iyi" ifadelerini kullandı.