Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den geçmiş olsun ziyareti





YÜREKTEN DESTEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'ne gitti. Erdoğan, konteyner kentte çocuklarla da yakından ilgilendi. Konteyner kentte psikososyal destek görevlilerine verilecek eğitim programının tanıtımına katıldı, ailelerle bir araya geldi. Ardından İslahiye'ye hareket etti.

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