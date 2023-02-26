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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den geçmiş olsun ziyareti

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev asrın felaketi sonrası taziyeye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

    Geçmiş olsun ziyareti

    Asrın felaketi, 11 ili etkiledi. Dünyanın dört bir yanından liderler Türkiye'ye geçmiş olsun ve taziye mesajı gönderdi. Dün, Başkan Recep Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.



    Ardından Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. Tatar ve Üstel, Erdoğan'a taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.



    YÜREKTEN DESTEK
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'ne gitti. Erdoğan, konteyner kentte çocuklarla da yakından ilgilendi. Konteyner kentte psikososyal destek görevlilerine verilecek eğitim programının tanıtımına katıldı, ailelerle bir araya geldi. Ardından İslahiye'ye hareket etti.

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