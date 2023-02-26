AK Parti’de 14 Mayıs hazırlığı! Listeler çıkarılıyor

İSTİFALAR BEKLENİYOR

AK Parti'de şimdiye kadar 12 il başkanı istifa ederken, geriye kalan 18 il başkanının ise, Başkan Erdoğan'ın seçim tarihini açıkladıktan sonra istifa süreçlerinin devam edeceği aktarıldı. Toplantıda, 3 dönemliklerle ilgili henüz bir karara varılmadığı ifade edildi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili olarak önümüzdeki hafta çarşamba günü AK Parti grup toplantısında açıklama yapması bekleniyor.

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