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    • 24.02.2023 09:03
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati G20 toplantına katıldı!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Hindistan'ın dönem başkanlığındaki 1’inci G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na, Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sebebiyle çevrim içi katıldığını duyurdu. Bakan Nebati, “Ülkemizde meydana gelen depremlere ilişkin G20 üyelerine bilgiler verdik" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Nebati G20 toplantısına çevrimiçi katıldı!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hindistan'ın dönem başkanlığındaki 1'inci G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na, Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sebebiyle çevrim içi katıldığını duyurdu.

    DEPREMLERE İLİŞKİN G20 ÜYELERİNE BİLGİ VERİLDİ

    Baakn Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının, Türkiye'ye tahsis edilen özel bölümünde, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin G20 üyelerine bilgi verdiklerini vurgulayarak, "Uluslararası camianın bugüne kadar göstermiş olduğu desteğe teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de dayanışma içinde olmamızın önemini vurguladık." ifadelerine yer verdi.

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