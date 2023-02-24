Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati G20 toplantına katıldı!

DEPREMLERE İLİŞKİN G20 ÜYELERİNE BİLGİ VERİLDİ

Baakn Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının, Türkiye'ye tahsis edilen özel bölümünde, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin G20 üyelerine bilgi verdiklerini vurgulayarak, "Uluslararası camianın bugüne kadar göstermiş olduğu desteğe teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de dayanışma içinde olmamızın önemini vurguladık." ifadelerine yer verdi.