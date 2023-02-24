MSB duyurdu: Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 terörist enselendi!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını, bunlardan 1'inin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.
"4 TERÖRİST YAKALANDI"
MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."