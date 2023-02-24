MSB duyurdu: Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 terörist enselendi!

"4 TERÖRİST YAKALANDI"

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."