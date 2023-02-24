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    • Güncel
    • 24.02.2023 10:41
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    • 24.02.2023 10:41
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    MSB duyurdu: Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 terörist enselendi!

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını, bunlardan 1’inin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

    takvim.com.tr
    MSB duyurdu: 4 terörist enselendi!

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını, bunlardan 1'inin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

    "4 TERÖRİST YAKALANDI"

    MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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