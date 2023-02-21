AYM, HDP'nin Semra Güzel talebini reddetti! PKK'lı teröristle boy boy fotoğrafları çıkmıştı...

Tiryaki'nin iptal başvurusunda, Güzel'in "can güvenliği tehlikede" olduğundan sokağa çıkmadığı yönünde ifadeler yer aldığı aktarılan kararda, "Semra Güzel'in can güvenliğinin tehdit altında olduğu, yaşamına yönelik somut, gerçek ve yakın bir tehlikenin bulunduğu gerekçesiyle tarafına koruma tahsis edilmesi talebiyle resmi makamlara başvuru yapıldığına ya da resen alınmış bir koruma kararı bulunduğuna yönelik herhangi bir belge sunulmadığı görülmektedir." tespitine yer verildi.

Milletvekillerinin anayasal sınırlar içerisinde siyasi görüşlerinin temsilcileri olduğu kaydedilen kararda, milletvekillerinin asli görev alanlarının parlamento faaliyetleri olduğu, bu görevlerinin yürütmenin üstün kamusal yarar ve önem içerdiği belirtildi.

TBMM'de toplantı yeter sayısının bulunmasının anlaşılması halinde yoklama yapılmadığı, o oturuma katılmayan milletvekillerinin de oturuma katılmış sayıldığı aktarılan kararda, Güzel hakkındaki terör soruşturması nedeniyle 31 Mayıs ile 9 Haziran 2022 arasında oturum açılırken yoklama alınmasının Anayasa'nın 14'üncü maddesi kapsamında takdir yetkisinin kullanılması olduğu vurgulandı.