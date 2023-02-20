Mehmetçik, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı teröristi enseledi!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK'lı terörist 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

1'İ PKK'LI TERÖRİST 5 KİŞİ YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçik'in görevinin başında olduğunu belirterek şu ifadelere yer verildi;

"Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında! Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."