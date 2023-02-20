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    • 20.02.2023 11:54
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    Mehmetçik, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı teröristi enseledi!

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK'lı terörist 5 kişinin yakalandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!" ifadelerine yer verildi.

    Mehmetçik, teröristi enseledi!

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK'lı terörist 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

    1'İ PKK'LI TERÖRİST 5 KİŞİ YAKALANDI
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçik'in görevinin başında olduğunu belirterek şu ifadelere yer verildi;

    "Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında! Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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