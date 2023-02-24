Kendi evinden sağ çıktı, ailesini kurtarmak için girdiği evin enkazında kalarak hayatını kaybetti

Hassa'da yaşayan Fatma Araz (81), 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde sarsıntı olduğu esnada ailesini uyarmak için kendi evinden çıkarak torunlarının ve çocuklarının bulunduğu eve girdi.
Araz, ailesini uyararak evden kaçmalarını sağladı. Araz'ın torunları ve çocukları kaçarak kurtulurken, yaşlı kadın üzerine kolon düşmesi sonucu vefat etti. Fatma Araz'ın kendi evi ise depremde yıkılmadı.
Hayatını kaybeden Fatma Araz'ın torunu Abdulkadir Araz, "Biz depremde uyandık, babam çıkalım dedi. Halam ile nenem diğer evde beraber yatıyorlardı. Bizi gelip uyardı, çocuklarım dışarı çıkın diye bağırdı. Daha sonra bizim ev yıkılınca nenem altında kalarak vefat etti.