Hatay'da enkazdan kurtarılan anne-kız 18 gün sonra kavuştu

Kızına kavuşmak için Şükrü Başdeğirmen ve eşinin çok uğraştığını belirten anne Bağrıaçık, "Depremin ilk gününden beri kızımı göremedim. Sağ olsun Şadiye Hanım yoğun bakımda ziyaretime geldi. Evladımı görmek istediğimi söyledim. Ellerinden geleni yaptılar. Çocuğun tedavisi varmış biraz zaman aldı. Tedavi bittiği gibi de Allah'a şükürler olsun geldi çocuğum. Hakkınızı ödeyemem. Kızıma kavuşturdunuz Allah razı olsun" dedi.

"İREM ÇOK MUTLUYDU"

Küçük İrem'in annesi ile kavuşma sürecini anlatan Başdeğirmen, "Hatay İskenderun'dayken eşim aradı, İrem'in getirilmesini istedi. Burada anne ve kızımız İrem bu depremdeki hadiselerden dolayı ayağı ağır bir kolonun altında kalmış orada tedavisi devam ediyordu. Annesinin de burada gördüğü bir tedavi vardı. İkisi ayrı ayrı yerlerdeydi. Eşim Halime hanımın yanında bende orada İrem'in yanındaydım. Uzun mücadeleler sonucunda kavuşmayı sağladık. İrem annesine kavuşacağı için çok mutluydu. İnşallah bundan sonra daha güzel günleri hep beraber yaşayacağız" şeklinde konuştu.