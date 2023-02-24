Doğal afetler Türkiye'de yaralar açtı! Devlet ise her daim vatandaşının yanında oldu

Başkan Erdoğan, 11 ilde 200 bin konut inşaa edileceğini söyledi. Evlerin, 6 ayda bitirileceği belirtildi.
Başkan Erdoğan, 11 ilde 200 bin konut inşaa edileceğini söyledi. Evlerin, 6 ayda bitirileceği belirtildi.
VAN DEPREMİ TARİH: 23 EKIM 2011 ŞİDDETİ: 7.2
Bir yılda, 17 bin 489 anahtar teslim edildi. 9 bin bireysel konut, 190 iş yeri, 30 okul bitirildi.
MALATYA-ELAZIĞ DEPREMİ TARİH: 24 OCAK 2020 ŞİDDETİ: 6.7
Yıkılan 25 bin binanın yerine 24 bin 963 konut inşa edildi. 27 okul, 53 cami de hizmete girdi.
İZMİR DEPREMİ TARİH: 30 EKİM 2020 ŞİDDETİ: 7
5 bin 61 yeni konut verildi. 3 okul, sağlık ocağı, 2 cami ve 68 dükkan da yenilendi.
MANAVGAT YANGINI TARİH: 28 TEMMUZ 2021
İlk etapta 50 bin lira yardım ödendi. 145 adet tek katlı, 751 adet çift katlı ev teslim edildi.
KARADENİZ SEL TARİH: 11 AĞUSTOS 2021
649 konut, 52 iş yeriyle sanayi sitesi, 123 dükkan yeniden inşa edildi. İlçe, sil baştan yenilendi.
VEFALI KOMŞU
Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan, depremde iki ayrı kurtarma ekibini seferber etti. Ayrıca bölgeye yüzlerce ton yardım malzemesi gönderdi. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de dün bizzat Ankara'yı ziyaret edip Başkan Tayyip Erdoğan'a hem başsağlığı, hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Külliye'de kabul ettiği Garibaşvili ile 1 saat 20 dakikalık bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel konuların da ele alındığı kaydedildi.