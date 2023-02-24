Doğal afetler Türkiye'de yaralar açtı! Devlet ise her daim vatandaşının yanında oldu





VEFALI KOMŞU

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan, depremde iki ayrı kurtarma ekibini seferber etti. Ayrıca bölgeye yüzlerce ton yardım malzemesi gönderdi. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de dün bizzat Ankara'yı ziyaret edip Başkan Tayyip Erdoğan'a hem başsağlığı, hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Külliye'de kabul ettiği Garibaşvili ile 1 saat 20 dakikalık bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel konuların da ele alındığı kaydedildi.

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