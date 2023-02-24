"99 depreminde yağma yoktu" diyen İYİ Partili Koray Aydın'a tepkiler sürüyor: Polislere çizme giydirdiği kareler ortaya çıktı

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan yağma ve hırsızlık olaylarına değindi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Bayındırlık ve İskan Bakanı olan Koray Aydın, 1999 depreminde yağma ve hırsızlık olayının olmadığına vurgu yaptı.
Aydın, "1999 depreminde bir tane yağma olayı olmadı, tek bir gazete haberi bulamazsınız" ifadelerini kullandı.
'YAĞMACILIK' OLMADIĞINI İDDİA ETTİ SONRA ÇARK ETTİ!
Aydın'ın bu sözleri üzerine sunucu o döneme ait gazete manşetlerini göstermek istedi. O dönemde birçok yağma olayı yaşandığını ifade eden sunucu, Aydın'a "Gazete haberi var, okuyayım mı?" teklifinde bulundu. Bu teklifini reddeden Aydın, "Yok öyle bir şey, sonra bakarız" dedi. O günlerde yaşanan yağma ve hırsızlık olaylarını inkar eden eski bakan, yeni İYİ Partili Koray Aydın'a Sakaryalılar tepki gösterdi.
Depremin ilk gecesi Adapazarı Yenicami'de bulunan bir zincir market tamamen, Erenler'de bulunan bir otel, Çark Caddesi'nde bulunan bir işyerinin yağmalandığını anımsatan Sakaryalılar, "İnsanlar canıyla uğraşırken, acısıyla uğraşırken, şeref yoksunları Sakarya'da da yağma yaptı. Devam eden günlerde ise hırsızlıklar oldu. Hatta depremzedeler çadır kentler yerine evlerinin önüne çadır kurdu ve evlerini bekledi. Çadır kentlere gitmediler" dedi.