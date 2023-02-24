Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan A Haber'de önemli açıklamalar

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları;
Depremin ilk günü itibarıyla bölgeye intikal ettik. Destek ekiplerimiz 7/24 görev başında. İstasyon illerimizde tüm ihtiyaçları yakından takip ediyoruz.
Depremzede çocuklarla ilgili çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyoruz. Vefat edenleri kimlik tespiti sonrası ailelerine bildirdik.
Sistemimizde 1894 refakatsiz çocuk kaydı bulunuyor. Refakatsiz çocukları arama ekranı oluşturduk
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