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    • 24.02.2023 19:03
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    • 24.02.2023 19:16
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan A Haber'de önemli açıklamalar

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Yanık, "Depremin ilk günü itibarıyla bölgeye intikal ettik" dedi.

    Bakan Yanık’tan A Haber’de önemli açıklamalar

    AHaber CANLI YAYIN

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları;
    Depremin ilk günü itibarıyla bölgeye intikal ettik. Destek ekiplerimiz 7/24 görev başında. İstasyon illerimizde tüm ihtiyaçları yakından takip ediyoruz.

    Depremzede çocuklarla ilgili çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyoruz. Vefat edenleri kimlik tespiti sonrası ailelerine bildirdik.

    Sistemimizde 1894 refakatsiz çocuk kaydı bulunuyor. Refakatsiz çocukları arama ekranı oluşturduk

    Detaylar geliyor...

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    Haberler Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan A Haber'de önemli açıklamalar
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