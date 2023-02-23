Türkiye'nin konuştuğu züccaciye mağazasından yeni görüntüler

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta raflarındaki ürünlerin sağlam kalmasıyla haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan züccaciye mağazası, kapılarını yeniden açtı.
Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde yer alan ve depremlerde az hasar alan Sara Sitesi A Blok'un alt katındaki mağazanın sahibi, 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan iş yerini açarak satışlara başladı.
Birkaç tabak ve bardağın dışında raflardaki ürünlerin zarar görmediği mağazanın duvarlarında sıva çatlakları tespit edildi.
KAPILARINI YENİDEN AÇTI
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta raflarındaki ürünlerin sağlam kalmasıyla haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan züccaciye mağazası, kapılarını yeniden açtı.
Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde yer alan ve depremlerde az hasar alan Sara Sitesi A Blok'un alt katındaki mağazanın sahibi Cengizhan Kabul, 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan iş yerini açarak satışlara başladı.