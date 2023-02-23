Türkiye'nin konuştuğu züccaciye mağazasından yeni görüntüler

Kabul, çok sayıda kırılacak eşyanın bulunduğu mağazasında da ürünlerin önemli bir hasar almadığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Biz de şaşkınız. İkinci gün mağazamı yerle bir göreceğimi kabullenerek geldim. Camım, pencerem inmesin, herhangi bir yağmaya sebebiyet olmasın diye sadece penceremin kapalı olmasını istiyordum. Geldiğimde, mağazayı açtığımda ben de inanamadım. Çok da vakit geçiremedim zaten. Çok farklı bir panik halindeydik. Hemen geldim, kapattım, geri çıktım.