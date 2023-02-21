Asrın felaketinde İskenderun, depremlerin ardından sessizliğe büründü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 yıkıcı depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina, enkaza dönüştü. Sahil kenti olması dolayısıyla yardım gemilerinin ulaştığı İskenderun, büyük yıkımların olduğu Antakya başta olmak üzere diğer ilçelere de lojistik üssü olarak hizmet verdi.