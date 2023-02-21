Asrın felaketinde İskenderun, depremlerin ardından sessizliğe büründü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 yıkıcı depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina, enkaza dönüştü. Sahil kenti olması dolayısıyla yardım gemilerinin ulaştığı İskenderun, büyük yıkımların olduğu Antakya başta olmak üzere diğer ilçelere de lojistik üssü olarak hizmet verdi.
Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremler ise dün akşam saatlerinden itibaren ilçe merkezinde paniğe neden oldu. Depremin meydana geldiği dakikalarda trafik yoğunlaştı.
İLÇE MERKEZİNDE SESSİZLİK HAKİM
Sabahın ilk saatleriyle birlikte ilçe merkezinde sessizlik hakim oldu. Bazı kişiler, çevre illerdeki yakınlarının evlerine gitti. Güvenlik güçleri, depremzedelerin boşalttığı evlerin çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini sürdürüyor.