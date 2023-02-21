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    • 21.02.2023 10:13
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    • 21.02.2023 10:22
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    Asrın felaketinde İskenderun, depremlerin ardından sessizliğe büründü

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dün akşam meydana gelen Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından sessizlik hakim oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İskenderun, depremlerin ardından sessiz

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 yıkıcı depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina, enkaza dönüştü. Sahil kenti olması dolayısıyla yardım gemilerinin ulaştığı İskenderun, büyük yıkımların olduğu Antakya başta olmak üzere diğer ilçelere de lojistik üssü olarak hizmet verdi.

    Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremler ise dün akşam saatlerinden itibaren ilçe merkezinde paniğe neden oldu. Depremin meydana geldiği dakikalarda trafik yoğunlaştı.

    İLÇE MERKEZİNDE SESSİZLİK HAKİM
    Sabahın ilk saatleriyle birlikte ilçe merkezinde sessizlik hakim oldu. Bazı kişiler, çevre illerdeki yakınlarının evlerine gitti. Güvenlik güçleri, depremzedelerin boşalttığı evlerin çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini sürdürüyor.

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    Hatay’daki 6,4 ve 5,8’lik depremler dünya gündeminde!
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