Ağır hasarlı binaya girdiler! Hurdacıdan akılalmaz sözler

Biz bu işi yaparken canımızı tehlikeye atıyoruz ancak evdeki çocukları nasıl geçindirebiliriz diye düşünüyoruz. Burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok. Takdiriilahi yani, sözün bittiği yer" dedi. Hurdacıların eşyaları indirmesi dron ile de görüntülendi.

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