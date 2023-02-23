Meteorolojiden 3 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar geliyor: dikkatli olun

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 6°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri ile iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu