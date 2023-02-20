O tarihte kar geliyor, açıklandı! ’Yaz geldi’ diyen sevinenlere ters köşe! Meteoroloji 6 ili tek tek açıkladı! Beyaza bürünecek!

KAR GELİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.