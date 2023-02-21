Meteoroloji il il açıkladı! İşte deprem bölgesinde hava durumu | 21 ŞUBAT HAVA RAPORU

METEOROLOJİNİN UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.