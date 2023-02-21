Meteoroloji il il açıkladı! İşte deprem bölgesinde hava durumu | 21 ŞUBAT HAVA RAPORU
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yaraları sarılırken dün gece de Hatay'da 6.4 ve 5.8'lik olmak üzere peş peşe depremler yaşandı. Bölgede çalışmalar devam ederken hava durumu da merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. İşte başta deprem bölgesi olmak üzere yurt genelinde hava durumu...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yaraları sarılırken dün gece de Hatay'da 6.4 ve 5.8'lik olmak üzere peş peşe depremler yaşandı. Bölgede çalışmalar devam ederken hava durumu da merak ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı.
İşte başta deprem bölgesi olmak üzere yurt genelinde hava durumu...
DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Açıklanan son tahmine göre deprem bölgesinde hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;
Kahramanmaraş
Adana: 7/18
Hatay: 7/16
Osmaniye: 6/18
Kilis: 4/16
Malatya: -2/9
Adıyaman: 3/13
Gaziantep: 3/14
Şanlıurfa: 5/15
Elazığ: -1/8
Diyarbakır: -1/12
METEOROLOJİNİN UYARILARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.