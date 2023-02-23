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    Asrın felaketinde 200 bin civarında araç pert oldu!

    Asrın felaketinde binaların dışında 200 bin civarında araç da pert oldu. Boş araziye çekilen araçlar, kasko şirketlerini de korkuttu. İşte sizler için derlediğimiz 23 Şubat tarihli TAKVİM gazetsi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Car’a tablo

    Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde çok sayıda araç, yıkılan binaların enkazı altında kaldı. Cadde ve sokak aralarında hurdaya dönen araçlar, vinçlerle kamyonlara yüklenerek Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Metesa mevkisinde bulunan belediyeye ait asfalt işleme tesisine getirilerek boş alanda toplanıyor. Sadece bu alana yaklaşık 2 bin araç getirildiği, enkaz kaldırma çalışmalarıyla bu sayının daha da artacağı belirtildi. Bölgede askerler 24 saat nöbet tutuyor. Hasarlı araçlar, ruhsat sahiplerinin talep etmesi durumunda kendilerine teslim ediliyor.



    24 MİLYAR LİRA
    Resmi olarak depremde ağır hasar alan 10 ile 3 milyon 100 bin araç kayıtlı. İddialara göre 200 bin araç pert oldu. 200 bin araçtan ortalama yüzde 30'unun kaskolu olması ve ortalama 400 bin lira ödeneceği düşünülürse, ortaya çıkan rakam bir hayli korkutucu. 24 milyar liralık gibi bir ödeme şirketleri de bir hayli düşündürüyor.



    KAZIK ÇAKTILAR
    Türkiye tarihin en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldı. Milyonlarca kişi yardım kampanyalarına destek olurken, bazı insan müsveddeleri de ortaya çıktı. Bir ay önce 36-40 bin lira olan konteyner fiyatları, 60-120 bin arasına yükseldi.

    ÇILDIRDILAR
    Deprem bölgelerindeki barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner kent alanlarının kurulması planlanıyor. Tespit edilen bazı bölgelerde kuruluma da başlandı. Bölgedeki iş dünyası örgütlerinin temsilcileri konteynerlerin OSB'lerin çevresine kurulabileceğini belirtiyor. Hataylı bir iş insanı, "Bir ay önce bir projemiz için konteyner aldık. O zaman fiyat 36 bin liraydı. Şimdi aynı konteynerin 60-62 bin liraya çıktığını görüyoruz.

    EN UCUZU 50 BİN
    En ucuz konteyner 50 bin liradan başlıyor. 10-15 ayrı firmadan teklif aldık. Niteliğine göre 100- 120 bin liraya kadar çıkan fiyatlar da var. Sac fiyatlarında artış olduğunu söylüyorlar. Ama fırsatçılık olduğunu düşünüyoruz. Hem konteyner üreticileri hem de sac üreticileri için" dedi.



        YARDIM EDİN
        Trabzon Sürmene'de Akyasan ailesi depremzedelere yardım etmek istedi. Evdeki mont, kazak gibi eşyaları bir poşete koyan ailenin küçük oğlu Ahmet Akyasan, yatağın altındaki 3 çift ayakkabıdan bir çiftini de ekleyip, yardım merkezine teslim etti. Ailenin büyük oğlunun düğünü için biriktirdiği 80 gram altın da Ahmet Akyasan'ın hazırladığı yardım kutuların içinde yanlışlıkla Gaziantep'e gönderildi. Ahmet Akyasan, altınları bulamayınca gönderdiği ayakkabıların içinde kaldığını anladı. Aile şimdi altınları bulmaya çalışıyor. Özgür ÖZDEMİR



        GÖRDÜKLERİMİ UNUTAMAM
        Kuzey Makedonya Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü Müdür Vekili Zülfikar Zeynula, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadığını söyledi. Zeynula, "Oraya gittiğimizde bütün ailesini kaybeden bir amcayla tanıştım. Amca hayatta kalanlara çorba yapmak için kollarını sıvamış, hayata sımsıkı bağlı sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatta kalanlara yardım etmeye gayret gösteriyor. O sabrı, o tabloyu hiçbir zaman unutamam" dedi.



        İNSANİ DİPLOMASİ
        İtalya'daki Trieste Üniversitesi'nden Prof. Federico Donelli, Türkiye'ye yardım yağmasıyla ilgili konuştu: Beni en çok etkileyen Etiyopya, Sudan, Burundi ve Somali gibi iç sorunu olan ülkelerin derhal Türkiye'ye yardım ekipleri göndermesiydi. Bu tepki, şüphesiz, Türkiye'nin uluslararası satranç tahtasındaki varlığını artırmak için insani diplomasinin karşılığıydı."



            TSK'DAN 71 KİŞİ DEPREMDE ÖLDÜ
            K.Maraş merkezli çifte sarsıntıda, tam 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli subay, astsubay, güvenlik korucusu ve memurların da aralarında bulunduğu 71 kişinin depreme kurban gittiği bildirildi. Ölenlerin arasında Teğmen Özlem Fulya Özdemir, Asteğmen Yunuscan Günay'ın da olduğu kaydedildi.



            BU KEZ TECAVÜZDEN
            Giresun'da Hüseyin Can Gökçek (21), geçen yıl eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) boğazını keserek katletti. Ağır müebbet hapse çarptırıldı. Gökçek'e 'cinsel istismar'dan 16 yıl 8 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'dan ise 3 yıl 1 ay hapis cezası daha verildi.



            VAY ANAM FAY!
            K.Maraş merkezli çifte deprem, yer kabuğunda 7.3 metreye kadar kayma yarattı. Bazı mahalleleri de ikiye ayırdı. Dulkadiroğlu'na bağlı Çiğli Mahallesi'nden geçen fay hattı, görenleri şaşırttı. Yaklaşık 2 metre eninde, 500 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğindeki yarığın mahalleyi ve tarlaları ikiye böldüğü ortaya çıktı. Burada meydana gelen kayma, 4 metre olarak saptandı. 350 haneli köyde 19 kişinin depreme kurban gittiği açıklandı.



                RİTA 3 CAN KURTARDI
                Asrın felaketi sonrası Adıyaman'a giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleriyle birlikte aramakurtarma köpeği Rita da çalışmalara katıldı. Hassas burun, 3 can kurtarırken 50 kişinin de cansız bedenine ulaşılmasını sağladı. Eğitmen İsmail Ersoy," Rita çok akıllı bir köpek. Cihazların, insanların ulaşmakta zorluk çektiği yerlere ulaştı. Giremeyeceğimiz noktalara onu yönlendirdik. Verdiği tepkilerle 3 canlıya, 50 kişinin de cansız bedenine ulaştık" açıklamasını yaptı.



                DEPREM BEBEK
                Hatay'da Nurcan Bekmez, 36 haftalık hamileydi! Eşi Hakan ve 2 yaşındaki oğlu C. ile enkaz altında kaldı, kurtarılmayı bekledi! Aldığı darbelerden dolayı yaralanan ve gebeliği riskli bulunan Bekmez, Antalya'ya sevk edildi. Burada, yavrusunu dünyaya getirdi. "Omzuma, karnıma beton düşmüştü. Enkazdan çıkıp mucizeyi yaşadık" dedi.



                KIZIM OLSUN İSTEDİM
                Manisa Soma'da görevli madenci Ramazan Gök, Gaziantep Nurdağı'ndaki 8 katlı Duygu Apartmanı'nda çalıştı. 138'inci saatte İ.A'ya (13) ulaştı. Genç kızı kurtardığı anları şöyle anlattı: 4 saatte enkazdan çıkarttık. 'LGS sınavı olacak mı?' diye sordu. İ.A'yı evlat edinmek istedim. Ancak halası sahip çıkacakmış. Ben de en azından görüşmek istedim.



                    NUR'UN ADI HEP YAŞAYACAK
                    Elif Nur Şeyma Dalhançer, henüz 23 yaşında pırıl pırıl bir gençti. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisiydi. Depreme Malatya'daki evinde yakalandı, hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, anne Ulviye Dalhançer'i aradı, başsağlığı diledi. Elif'in isminin bir okulda yaşatılacağı sözünü verdi. İşte o söz, dün yerine getirildi. Genç kızın ismi, yapılan konteyner okula verildi. Ulviye- Cemal Dalhançer çifti, kızlarının adının verildiği okulu gözyaşlarıyla gezdi. Acılı aile "Acımız geçmez ama onun öyle söylemesi bizi rahatlattı, ferahlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın milyonlarca evladı var. Türkiye'nin hepsini düşünmek zorunda. Geldiğinde karşımda gördüğümde perişanlığı gördüm yüzünde. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum? dedi.



                    İNCİ İÇİN...
                    Hataylı A. Ailesi de depreme yakalandı. Anne Gürsel A. ile çocukları T. ve D. Y. kaçarak canını kurtardı. Ancak baba V. ile kızı İ. enkaz altında kaldı. 3 gün sonra kurtarılan İ.'nin iki bacağının da diz altından kesilmesi kararlaştırıldı. Tedavinin ardından ailesinin kaldığı çadırkente gönderilen İ.'nin bacakları enfeksiyon kaptı. Bunun üzerine düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak, İ. için havalandı. Talihsiz yavru, Ankara'ya getirilerek tedaviye alındı.



                    KELİMELER YETMEZ
                    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İçişleri Bakanı Nancy Faeser, önceki gün Türkiye'ye geldi. Kahramanmaraş merkezli depremin yıktığı illeri gezdi. Afetin boyutuna dikkat çeken Baerbock, "Felaketin boyutu, kelimelerle ifade edilemez" dedi.



                        OKUYAN'A İYİ DARBE!
                        Selahattin Demirtaş, yine CHP'ye destek verdi. "Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyelim" dedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının da altını çizdi. Benzer hamle Yaşar Okuyan'dan da geldi. Önce Akşener'i, "Belgelerini açıklarım" diye tehdit etti. Sonra Kılıçdaroğlu ile buluşup dosyalı fotoğrafını gösterdi. Ama ters tepti! CHP ile ilişiği kesildi.

                        YÜZLERİ HEP GÜLSÜN
                        Asrın felaketi, en çok da çocukları etkiledi. Kimi ailesi, kimi de evini kaybetti. Gaziantep Nurdağı'ndaki çadırkentte ise kadın jandarma ve öğretmenler, afeti yaşayan çocukları oyunlarla motive etti. Mersin İl Jandarma Komutanlığı personeli kadın jandarmalar afetten en çok etkilenen minikler için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

                        TÜRKİYE BEŞİK GİBİ
                        Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili yıktı! Afetten 15 gün sonra bu kez Hatay'da iki ayrı deprem daha yaşandı. Ancak sarsıntılar durmadı! Dün, önce Bingöl 4.4'ye sallandı. Ardından Samsun açıklarında 3,6 ve 3,4 büyüklüğünde deprem hissedildiği açıklandı.

                        NE YAPTIN KUZEN
                        İstanbul Esenyurt'ta S.Ö(45), 5 ay önce kayıplara karıştı. Ekipler, S.Ö'nün çevresindeki kişilerden başlanarak yapılan araştırmada en son kuzeni K.G ile görüştüğünü ortaya çıkardı. K.G'nin kuzenini darbettiği anlaşıldı. Teknik ve fiziki takip neticesinde Arnavutköy'de boş bir alanda S.Ö'nün gömülü cesedi bulundu. K.G, eşi M., kız kardeşi G. ile abisi K.G gözaltına alındı.

                        EKBER AKGÜN İNFAZINA İKİ MÜEBBET
                        İstanbul Sarıyer'de işadamı Ali Ekber Akgün, 24 Aralık 2014'de trafik ışıklarında beklerken uyuşturucu hesaplaşması sonucu silahla öldürüldü. Cinayete ilişkin 6 sanığın yargılandığı dava 33. celsesinde karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanıklar Nacip Göneş ile Şahin Akin'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklanmalarının sağlanması için haklarında yakalama kararı çıkarılmasına da karar verdi.

                        YARDIMLAR SÜRECEK
                        Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı, yeni yardımları yola çıkardı. Azeri yetkililer, kış hava şartları sebebiyle depremzedeler için 200 çadır ve 183 ısıtıcı içeren insani yardımın yola çıktığını duyurdu. Yardımların devam edeceği belirtildi.

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                        Haberler Yaşam Asrın felaketinde 200 bin civarında araç pert oldu!
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