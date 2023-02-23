Asrın felaketinde 200 bin civarında araç pert oldu!

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde çok sayıda araç, yıkılan binaların enkazı altında kaldı. Cadde ve sokak aralarında hurdaya dönen araçlar, vinçlerle kamyonlara yüklenerek Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Metesa mevkisinde bulunan belediyeye ait asfalt işleme tesisine getirilerek boş alanda toplanıyor. Sadece bu alana yaklaşık 2 bin araç getirildiği, enkaz kaldırma çalışmalarıyla bu sayının daha da artacağı belirtildi. Bölgede askerler 24 saat nöbet tutuyor. Hasarlı araçlar, ruhsat sahiplerinin talep etmesi durumunda kendilerine teslim ediliyor.
24 MİLYAR LİRA
Resmi olarak depremde ağır hasar alan 10 ile 3 milyon 100 bin araç kayıtlı. İddialara göre 200 bin araç pert oldu. 200 bin araçtan ortalama yüzde 30'unun kaskolu olması ve ortalama 400 bin lira ödeneceği düşünülürse, ortaya çıkan rakam bir hayli korkutucu. 24 milyar liralık gibi bir ödeme şirketleri de bir hayli düşündürüyor.
KAZIK ÇAKTILAR
Türkiye tarihin en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldı. Milyonlarca kişi yardım kampanyalarına destek olurken, bazı insan müsveddeleri de ortaya çıktı. Bir ay önce 36-40 bin lira olan konteyner fiyatları, 60-120 bin arasına yükseldi.
ÇILDIRDILAR
Deprem bölgelerindeki barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner kent alanlarının kurulması planlanıyor. Tespit edilen bazı bölgelerde kuruluma da başlandı. Bölgedeki iş dünyası örgütlerinin temsilcileri konteynerlerin OSB'lerin çevresine kurulabileceğini belirtiyor. Hataylı bir iş insanı, "Bir ay önce bir projemiz için konteyner aldık. O zaman fiyat 36 bin liraydı. Şimdi aynı konteynerin 60-62 bin liraya çıktığını görüyoruz.
EN UCUZU 50 BİN
En ucuz konteyner 50 bin liradan başlıyor. 10-15 ayrı firmadan teklif aldık. Niteliğine göre 100- 120 bin liraya kadar çıkan fiyatlar da var. Sac fiyatlarında artış olduğunu söylüyorlar. Ama fırsatçılık olduğunu düşünüyoruz. Hem konteyner üreticileri hem de sac üreticileri için" dedi.