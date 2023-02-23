Asrın felaketinde 200 bin civarında araç pert oldu!





OKUYAN'A İYİ DARBE!

Selahattin Demirtaş, yine CHP'ye destek verdi. "Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyelim" dedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının da altını çizdi. Benzer hamle Yaşar Okuyan'dan da geldi. Önce Akşener'i, "Belgelerini açıklarım" diye tehdit etti. Sonra Kılıçdaroğlu ile buluşup dosyalı fotoğrafını gösterdi. Ama ters tepti! CHP ile ilişiği kesildi.



YÜZLERİ HEP GÜLSÜN

Asrın felaketi, en çok da çocukları etkiledi. Kimi ailesi, kimi de evini kaybetti. Gaziantep Nurdağı'ndaki çadırkentte ise kadın jandarma ve öğretmenler, afeti yaşayan çocukları oyunlarla motive etti. Mersin İl Jandarma Komutanlığı personeli kadın jandarmalar afetten en çok etkilenen minikler için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.



TÜRKİYE BEŞİK GİBİ

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili yıktı! Afetten 15 gün sonra bu kez Hatay'da iki ayrı deprem daha yaşandı. Ancak sarsıntılar durmadı! Dün, önce Bingöl 4.4'ye sallandı. Ardından Samsun açıklarında 3,6 ve 3,4 büyüklüğünde deprem hissedildiği açıklandı.



NE YAPTIN KUZEN

İstanbul Esenyurt'ta S.Ö(45), 5 ay önce kayıplara karıştı. Ekipler, S.Ö'nün çevresindeki kişilerden başlanarak yapılan araştırmada en son kuzeni K.G ile görüştüğünü ortaya çıkardı. K.G'nin kuzenini darbettiği anlaşıldı. Teknik ve fiziki takip neticesinde Arnavutköy'de boş bir alanda S.Ö'nün gömülü cesedi bulundu. K.G, eşi M., kız kardeşi G. ile abisi K.G gözaltına alındı.



EKBER AKGÜN İNFAZINA İKİ MÜEBBET

İstanbul Sarıyer'de işadamı Ali Ekber Akgün, 24 Aralık 2014'de trafik ışıklarında beklerken uyuşturucu hesaplaşması sonucu silahla öldürüldü. Cinayete ilişkin 6 sanığın yargılandığı dava 33. celsesinde karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanıklar Nacip Göneş ile Şahin Akin'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklanmalarının sağlanması için haklarında yakalama kararı çıkarılmasına da karar verdi.



YARDIMLAR SÜRECEK

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı, yeni yardımları yola çıkardı. Azeri yetkililer, kış hava şartları sebebiyle depremzedeler için 200 çadır ve 183 ısıtıcı içeren insani yardımın yola çıktığını duyurdu. Yardımların devam edeceği belirtildi.

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