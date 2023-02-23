Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor!

Benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor.
AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ BİR İNDİRİM
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta yeni bir indirim daha geliyor. Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası akaryakıt fiyatları için peş peşe indirim haberleri geliyor. Brent petrol tarafında yaşanan düşüşte Fed'in şahin tutumları etkili olurken, bu gece yarısından itibaren (23 Şubat 2023)akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim daha bekleniyor.
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Salı günü 84,30 dolara kadar yükselen brent petrol varil fiyatı, günü 84,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrol varil fiyatı, dün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 azalarak 83,21 dolar oldu.Bugün benzine gelen 48 kuruşluk indirimin ardından, Motorine de 24 Şubat 2023 Cuma gününden (bu gece yarısı) itibaren 63 kuruşluk indirim bekleniyor.