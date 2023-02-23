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    • Güncel
    • 23.02.2023 12:07
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    • 23.02.2023 12:21
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    Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor!

    Benzin ve mazot litre fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleri de sürekli güncelleniyor. Bugün benzine gelen 48 kuruşluk indirimin ardından, motorine de cuma gününden itibaren indirim bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar olacak? İşte o güncel akaryakıt fiyatları…

    takvim.com.tr
    Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor!

    Benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor.

    AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ BİR İNDİRİM

    Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta yeni bir indirim daha geliyor. Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası akaryakıt fiyatları için peş peşe indirim haberleri geliyor. Brent petrol tarafında yaşanan düşüşte Fed'in şahin tutumları etkili olurken, bu gece yarısından itibaren (23 Şubat 2023)akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim daha bekleniyor.

    MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

    Salı günü 84,30 dolara kadar yükselen brent petrol varil fiyatı, günü 84,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrol varil fiyatı, dün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 azalarak 83,21 dolar oldu.Bugün benzine gelen 48 kuruşluk indirimin ardından, Motorine de 24 Şubat 2023 Cuma gününden (bu gece yarısı) itibaren 63 kuruşluk indirim bekleniyor.

        PETROL FİYATLARINA "ŞAHİN POLİTİKALARINI" ETKİSİ

        Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve doların değer kazanması etkili oldu. Dünya genelinde güçlenen enflasyon endişeleri merkez bankalarının "şahin politikalarını" ne kadar sürdüreceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Uzmanlar, enflasyonist baskıların artmasıyla Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde "şahin tutumlarını" sertleştirdiğine dikkati çekerek, Fed'in yarın açıklanacak toplantı tutanaklarının gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin önemli ipuçları vermesinin beklendiğini ifade etti.

        İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

        MOTORİN FİYATLARI

        İstanbul 21.22 TL

        Ankara 21.63 TL

        İzmir 21.68 TL

        BENZİN FİYATLARI

        İstanbul 20.48 TL
        Ankara 20.80 TL
        İzmir 20.70 TL

            İNDİRİMLİ MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

            Motorinin Anadolu yakasında 21.19 liradan satılan motorinin litre fiyatı indirimle birlikte 20.56 liraya, Ankara'da 21.62 liradan satılan motorinin litre fiyatı Ankara'da 20.99 liraya, İzmir'de 21.66 liradan satılan motorinin fiyatı 21.03 liraya gerileyecek.

            AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

            Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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