Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor!

AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ BİR İNDİRİM

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta yeni bir indirim daha geliyor. Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası akaryakıt fiyatları için peş peşe indirim haberleri geliyor. Brent petrol tarafında yaşanan düşüşte Fed'in şahin tutumları etkili olurken, bu gece yarısından itibaren (23 Şubat 2023)akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim daha bekleniyor.