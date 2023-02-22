Brent 82,60 dolar BENZİNE İNDİRİM ⛽ Litresi 48 kuruş birden düşecek! EPGİS son dakika akaryakıt fiyatları: BP, Opet, Shell, mazot, benzin, LPG...

Akaryakıt fiyatları sabah saatlerinden itibaren sürücüler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,60 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki, benzine indirim geldi mi? 1 LT benzin, mazot, LPG ne kadar oldu? İşte detaylar...