Brent 82,60 dolar BENZİNE İNDİRİM ⛽ Litresi 48 kuruş birden düşecek! EPGİS son dakika akaryakıt fiyatları: BP, Opet, Shell, mazot, benzin, LPG...
Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına etki ediyor. Petrol varil fiyatı 86 dolardan 82 dolar seviyesine gerilince indirim haberleri gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren benzine 48 kuruş birden indirim geliyor. Peki, 22-23 Şubat 2023 benzin, motorin LPG fiyatları ne kadar? Brent petrol kaç dolar? 1 LT benzin ne kadar oldu? İşte detaylar...
22.02.2023 12:55 - Son Güncelleme: 22.02.2023 12:55
Akaryakıt fiyatları sabah saatlerinden itibaren sürücüler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,60 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki, benzine indirim geldi mi? 1 LT benzin, mazot, LPG ne kadar oldu? İşte detaylar...