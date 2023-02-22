Başkan Erdoğan'dan muhalefete yaylım ateşi: Be ahlaksız be namussuz be adi!





TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK

Cumhur İttifakı, deprem bölgesindeki incelemelerine dün de devam etti. Başkan Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin ilk durağı Osmaniye'ydi. Erdoğan, burada vatandaşlara seslendi, 1 yılda kalıcı konutların depremzedelere teslim edileceğini söyledi. "Devlet ve millet olarak yaralarımızı sarmaya, yeniden hayata tutunmaya çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Kalıcı konut inşası için adımları atmaya başladık. İnşallah biz 1 yıl içinde kalıcı konutları yetiştirip vatandaşlarımızı bu kalıcı konutlara yerleştireceğiz. Bir müjde de köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza vermek istiyorum. Şehirlerde olduğu gibi köylerde de 1 yılda ayağa kaldırma çalışmasını yapacağız. İhya çalışmalarını da kendi özgün mimarisi ile gerçekleştireceğiz" dedi. Bu arada Başkan Erdoğan, 'Kızılay nerede?' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözlerle tepki gösterdi: Bunların gözü kör, kulağı sağır, kalpleri mühürlü. Kızılay nerede diyor? 2.5 milyon insana bu Kızılay sıcak yemeğini ulaştırıyor. Vicdansız!



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