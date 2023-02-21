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    • 22.02.2023 05:27
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    Başkan Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak Adıyaman'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nu telefonla arayarak bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    AA
    Başkan Erdoğan Adıyaman hakkında bilgi aldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak ildeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.



    Adıyaman'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantı esnasında arayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ildeki yardım faaliyetleri ve diğer çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.



    Erdoğan, deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Ankara'ya geldiğini belirterek, "Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gerek Osmaniye'yi gerek Islahiye'yi buraları gayet iyi gördüm. Özellikle de konteyner yapımında çok çok başarılı gördüm. Bütün arkadaşlara emekleri sebebiyle çok çok teşekkür ediyorum. Bütün tabii derdimiz, gıda, yeme, içme... Bu konularda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bunları da yapmak suretiyle inşallah bütün depremzedeleri daha rahat, daha konforlu bir sürece almış oluruz. Biz de inşallah en yakın zamanda ikinci ziyaretimi Adıyaman'a yaparız." dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisini en yakın zamanda Adıyaman'da görmeyi arzu ettiklerini belirtti.

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