Enkaz altında ‘son videom’ diyerek kendisini çekmişti! Taha Erdem dünyaya manşet oldu

Dünya, tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer alırken, Taha Erdem isimli gencin hikayesi dünya basınında geniş yer buldu. Adıyamanlı Taha Erdem, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki 47 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı'nın enkazının altında kaldı. Deprem esnasında uyanan ve kaçmaya çalışırken kapıya çarparak bayılan Taha Erdem (17), daha sonra binadakilerin çığlıkları ile uyandı. Uyandığında üzerinde enkaz yığını olduğunu fark etti. Ayağı sıkışan ve kıpırdayamayan 11. sınıf öğrencisi Taha Erdem, kurtulamayacağını düşündüğü için 'son videom' diye bir video çekti. Erdem'in "Pişmanlıklarım var. Allah affetsin. Buradan çıkacağımı zannetmiyorum. Öleceğim. İşte ölüm hiç beklemediğimiz anda geliyor" dediği video milyonlarca kez izlendi. İşte gazetelerin yorumları:







Daily Mail: Türk genci, depremden saatler sonra canlı çıkarılmadan önce enkazdan duygusal bir veda videosuyla bir ulusun kalbini fethediyor.

Guardian: Türk genç enkazda son anları filme aldı. Son sözlerini söylediğine inanan genç adam olağanüstü bir dayanıklılık ve cesaret gösterdi.

The Sun: Erdem, hayatının en özel anlarını kaydetti. Cesaretle. Toronto Sun: Türk genci ne kadar da cesur ve korkusuz. Son videom dese de hayatta ve umutlu.

CNN: Taha Erdem, enkaz altında video çekti. Pişmanlıkları vardı. Öleceğini düşünüyordu ama şimdi kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.



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