CHP'nin 'kentsel dönüşüm' itirazı geride acı bir tablo bıraktı! Danıştay'ın kararı mahalleyi mezarlığa çevrildi

Devlet, İskenderun'da 5 mahallenin dönüşümü için iki kez karar almış, hem seçim çalışmalarında kentsel dönüşüme hayır kampanyası düzenleyen CHP teşkilatları, hem de kurulan derneklerin itirazlarıyla Danıştay kararı iptal etmişti.

'TEKNİK RAPOR YOK' ENGELİ

Yıkılan 185 bina, 1000'den fazla vatandaşa mezar olan o bölge için Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun kararı ortaya çıktı.